Avicii incrementa sus ventas un 6 mil por ciento en EU tras su muerte

Cargando

Madrid– Como consecuencia de su muerte el pasado viernes 20 en Omán, Avicii ha conseguido que sus ventas online se multipliquen exponencialmente, sobre todo en los Estados Unidos, escribe Europa Press.Según los informes preliminares de Nielsen Music, el DJ y productor sueco está logrando cifras un 6 mil por ciento superiores en comparación al día anterior del suceso. Alrededor de 25 mil descargas frente a las mil del pasado jueves.Mientras tanto, las ventas de sus álbumes, incluido True, el Nº5 del ranking Billboard, aumentaron en un 12 mil por ciento el 20 de abril con alrededor de 2 mil copias frente a una cantidad insignificante del día anterior.Su canción más vendida el día de su muerte fue el éxito Nº1 de Billboard Hot 100, Wake Me Up!, que alcanzó las casi 8 mil descargas. Le siguen de cerca Levels y Hey Brother.Tim Bergling, mundialmente conocido como Avicii, fallecía a los 28 años de edad por causas aún sin confirmar. El dj sueco fue todo un referente del EDM (Electronic Dance Music), house y, en una etapa tardía, del electro pop.Desde sus inicios mostró una gran capacidad para crear beats que hasta el momento eran desconocidos, pero que rápidamente se hicieron un hueco alzando sus canciones hasta lo más alto.Si en algo coincidieron artistas como Tiësto, Diplo o Steve Aoki, tras su muerte, fue en que Avicii era un "gran chico" y "humilde" pese al gran éxito que cosechó durante los últimos años y que explotó en 2011.El artista sueco planeaba volver a la música después de que hace dos años anunciara su retirada.Por el momento tenía pensado sacar varias canciones en forma de EP, una de ellas es la reciente Without You.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.