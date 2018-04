'Ángelito', pesadilla de Culkin

Los Angeles— Han pasado más de 27 años desde que se estrenó ‘Mi Pobre Angelito’ (‘Home Alone’), pero el actor Macaulay Culkin aún sufre los estragos de la fama que le dio esa cinta.De visita en el programa ‘The Ellen Show’, el actor de 37 años reveló que cada que se acerca Navidad evita mostrarse en público lo más posible.“Es mi temporada, la temporada de Macaulay. Trato de salir menos y menos cuando se acerca ese momento del año”, explicó ayer.La película, sobre un niño que es olvidado en casa por sus padres en Navidad y debe enfrentar solo a unos ladrones, le significó fama mundial a Macaulay, quien aún hoy es recordado por esa cinta.Sin embargo, al actor no le gusta ver esa película. “Hicimos comentarios para el DVD por el aniversario de los 15 años y me di cuenta que no la había visto como en 15 años, mientras que (el director) Chris Columbus la vio una noche antes, como ser humano responsable”, detalló a Ellen DeGeneres.“Cuando la estoy viendo recuerdo ese día en el set como cuando estaba escondiendo mi refresco detrás del sofá. No puedo verla de la misma manera que otras personas”.Incluso reveló que cuando desconocidos se le acercan, especialmente cuando va a ser Navidad, le piden que ponga sus manos en la cara y grite como lo hizo en ‘Mi Pobre Angelito’.El actor cree que la fascinación por él se debe a que no ha cambiado tanto, pero es un arma de dos filos, pues dio como ejemplo que puede llegar a cualquier restaurante y pasar sin reservación, al mismo tiempo toda la gente lo observa fijamente.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.