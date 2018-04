Un triple espectáculo del género regional mexicano que pudo tener a miles de personas se vio reducido en público, sin embargo, Luis Coronel, SuenaTron y Grupo Duelo se entregaron a Ciudad Juárez sin importar la concurrencia.Al principio del concierto poco más de 100 personas, en su mayoría adolescentes, llenaron el Estadio Carta Blanca de cartulinas y regalos dedicados al primer artista de la noche: Luis Coronel de 22 años, quien complació a sus fanáticas más de una vez durante su presentación.‘Solo soy yo’, ‘Tenerte’, ‘Alérgico a ti’, ‘Desde que esta conmigo’ y ‘Las matemáticas’, fueron las primeras canciones en escucharse y en anteceder un primer mensaje del intérprete: “Muchas gracias a las personas que están aquí, se les agradece de corazón”, dijo Coronel antes de continuar y regalar, una y otra vez, rosas al público.Asimismo, y a la par de románticas piezas como: ‘Dime que si’, ‘Lo mejor que me ha pasado’ y ‘Mil te amos’, el cantante subió al escenario a una afortunada admiradora para cantarle ‘Mi niña traviesa’.La protagonista de esta escena de ensueño para muchas fue una chica de 15 años, Judith, quien entre lágrimas y una sonrisa de emoción dijo sentirse emocionada por haber tenido la oportunidad de estar cerca del artista que escucha desde los 11 años.Y aunque parezca increíble de creer, Luis Coronel, además de despedirse entre gritos y aplausos, recibió una ‘lluvia’ de celulares y discos mientras interpretaba ‘Quiero ser tu dueño’ y ‘Tal como eres’, pues algunas de las personas que se encontraban entre el público aventaron estos objetos hacia el escenario para que el cantante los firmara, y así lo hizo, Luis Coronel firmó todo lo que aterrizó cerca de él antes de dejar el recinto.De esta forma le llegó el turno al segundo espectáculo de la noche: SuenaTron, el cual, antes de salir a tocar por primera vez en Ciudad Juárez, hizo la siguiente afirmación a través de Raúl Hernández, la primera voz de la agrupación: “Para nosotros en cada show no importa si hay dos personas, tres personas o miles de personas, lo importante es que nosotros siendo músicos nos sentimos apasionados de lo que estamos haciendo. Yo creo que sin importar la cantidad de gente hay que darle el 100 por ciento cada vez”, aseguró.Habiendo dicho eso, los seis integrantes de SuenaTron demostraron que su declaración fue cierta, ya que durante su presentación derrocharon energía con piezas como: ‘Cumbia California’, ‘Para siempre’, ‘Quiero que sepas’, ‘Caramelo’, ‘Dos locos de amor’ y ‘Sencillamente’.Pero, y además de presentar el estilo musical que ellos definen como ‘popteño’, que es una fusión de instrumentos tradicionales de la música norteña con sonidos electrónicos, sonidos de cumbia y hip-hop, SuenaTron, liderado por Raúl ‘Mexía’ y Giovanni, quienes son hijos de Hernán Hernández, integrante de Los Tigres del Norte, no sólo tocaron piezas de su autoría, sino que añadieron a su lista de canciones títulos como: ‘La puerta negra’, ‘Tu cárcel’, ‘No bailes de caballito’, ‘La Chona’ y ‘¿Qué le pasa a Lupita?’.Durante este penúltimo concierto en el Estadio Carta Blanca, que tiene una capacidad para siete mil personas, fue creciendo el público. Ya en la última canción de SuenaTron, ‘Las escondidas’, se veía en la audiencia a cerca de 300 personas, quienes se pusieron de pie para recibir a ‘El Desafío Musical’: Grupo Duelo.Con éxitos como: ‘Veneno’, ‘Que hubiera sido’, ‘El amor no acaba’, ‘Siempre de ser así’ y ‘Sonríe’, la agrupación que tiene dos décadas de trayectoria artística se entregó a los juarenses y ellos al grupo, pues el irresistible ritmo de ‘Sólo callas’, ‘Un adiós’, ‘La ley del desprecio’ y ‘Malabares’, los puso a bailar, aplaudir y a cantar en lo que restó de la noche.

