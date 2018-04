Adiós a la antiheroína

Los Angeles— Cuando Olivia Pope llegó al horario estelar de la televisión de Estados Unidos, con su hablar rápido, en tacones altísimos y enfundada en una gabardina de Burberry (¡y saboreando vino tinto!), fue toda una revelación.Al frente de ‘Scandal’, serie creada por Shonda Rhimes, era la primera afroamericana en estelarizar un drama en casi 40 años (‘Get Christie Love!’, con Teresa Graves como una policía encubierta, debutó en 1974).Interpretada por Kerry Washington, Pope es una experta en manejo de crisis y amante del presidente de EU, Fitzgerald Grant III (Tony Goldwyn).Su glamour, su ambición, su falta de escrúpulos, su incuestionable lealtad a la república y a su equipo de abogados, hackers y asesinos (sus gladiadores) la convirtieron en una de las antiheroínas más memorables, además de uno de los personajes de color más complejos en la televisión.Luego del gran éxito de ‘Grey’s Anatomy’, ‘Scandal’ suponía una propuesta arriesgada para Rhimes (de hecho, la ABC sólo ordenó siete episodios iniciales). Pero su mezcla de humor negro, melodrama, temas sociales candentes y apasionadas escenas de sexo, sedujo al público.Scandal se convirtió en un éxito de rating, una cita obligada y toda una sensación en las redes sociales. Pero su mayor legado luego de siete temporadas es, probablemente, la mismísima Olivia Pope.Imagino que siempre deseaste hacer un show con una protagonista afroamericana, lo cual parecía casi imposible. ¿Tenías una estrategia para hacer que Olivia Pope resultara atractiva para la audiencia?— SHONDA RHIMES (SR): No creo en lo imposible, así que nunca lo vi de ese modo. ‘Grey’s Anatomy’ fue mi primera serie y resultó ser un éxito loco y descomunal, lo cual me confirió bastante poder. Me tomó bastante decidir qué hacer con ese poder...Pero cuando conocí a Judy Smith (una reconocida experta en manejo de crisis en Washington) y decidí que quería escribir esta serie, nunca se me ocurrió que sería un problema tener a una protagonista afroamericana".Se dice que casi todas las actrices de color en Hollywood audicionaron para el papel...— SR: Comprendí que esto era algo grande en cuanto comenzamos el casting porque, efectivamente, toda actriz que cumplía con los requisitos de edad, e incluso las que no, querían audicionar.Y sentí la obligación de permitírselo a todas. Era como tener una zapatilla que todas deseaban probarse, pues era claro que ese tipo de papeles no abunda ni estaba disponible para todas.¿Qué pensaban de la moral tan ambigua de Fitzgerald Grant III? Porque incluso mata a un miembro de la Suprema Corte...— TONY GOLDWYN (TG): La ambigüedad moral es uno de los atractivos más grandes del programa. Antes de ese homicidio, recuerdo que, en la primera temporada, hubo un episodio en el que no quedaba claro si Fitz tuvo un desliz con Amanda Tanner (una ex interna de la Casa Blanca).Y luego hubo una escena en la que aparecía una grabación del affair. Fui con Mark Wilding, quien es el escritor de cabecera de Shonda, y le pregunté: ¿O sea que vas a matar a Fitz?. Yo creía que no había manera de que este personaje pudiera recuperarse de todo eso.Hubo momentos en los que pensaron que el programa había alcanzado el nivel máximo en términos de trama?— SR: Siento que, simplemente, estamos contando una historia, no escribimos situaciones para sorprender a la audiencia, no lo hacemos deliberadamente, simplemente acompañamos a los personajes en su viaje. Y a veces esos viajes son torcidos u oscuros.— KERRY WASHINGTON (KWOK): Esta idea de géneros y de contextos se rompe en este show, no es algo trascendente para los escritores. A nosotros nos correspondía hacer nuestro trabajo a nuestro modo, y lo hacíamos ruidosa y audazmente. ¡Al diablo con lo que todos creían que debía ser la televisión!Dado el número limitado de episodios que ordenó originalmente la ABC, ¿sintieron que debían cultivar a su propio público y por eso decidieron apoyarse en Twitter?— KW: Teníamos que hacer todo para lograr que la gente amase este programa. Nosotros lo adorábamos, así que queríamos estar intercambiando ideas entre nosotros y con los fans porque estábamos muy orgullosos de lo que estábamos haciendo.Olivia Pope es una protagonista compleja, además de que es de color. ¿Consideraron que había ciertos riesgos culturales inherentes a una antiheroína de raza negafroamericanara?— SR: Sonrío porque nunca lo pensé de ese modo. Creamos a Olivia Pope como la protagonista, y eso significaba que tenía que serlo todo. Es el interés romántico de alguien, es malvada, es amable, tiene errores, pero es brillante en su trabajo. La consigna era ser tan jodida y desastrosa como cualquier otro protagonista de la televisión.Scandal estrenó durante la presidencia de Obama y concluye durante la de Trump. El programa ahora presenta una visión de lo que pudo ser: la primera presidenta de EU. Y la relación entre Olivia y Mellie parece tan importante como lo fue el triángulo amoroso entre Fitz, Olivia y Jake (Scott Foley)...— Bellami Young (BY): No nos resignamos a ver a Olivia sólo como la amante del presidente. Ver a mujeres empoderar a otras mujeres es muy importante en términos de representación en la pantalla chica. Cuando ves a dos mujeres en una escena y no están hablando de un hombre ni peleando, te preguntas de qué pueden estar platicando.¿Cuál es el legado de estos personajes— TG: Para mí, lo más importante de mi personaje fue ver que el hombre más poderoso del mundo parece tener pies de barro.— BY: Mellie ha vivido intensamente y me siento orgullosa de ella. Shonda y todos nuestros escritores han abierto todo un abanico de hermandad femenina en la pantalla, y tenemos que ser de todos los colores.— SR: Pues no sé... yo me siento en la mitad.— KW: Yo apenas y puedo respirar en este momento. Me ha costado todas mis herramientas de actuación para no ponerme a llorar en esta entrevista. Es muy difícil.‘Scandal’- Terminó en TV abierta en EU (ABC)- Se pueden ver 6 temporadas en Netflix- En Sony (canal de paga) estrena la temporada final el 7 de mayo