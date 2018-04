Descartan crimen en muerte

Ciudad de México— La muerte del DJ Avicii, ocurrida el viernes, no está relacionada con ningún crimen, informó una fuente cercana a las autoridades, según TMZ.El sábado se le realizó la autopsia a Tim Bergling, nombre real del también productor musical fallecido a los 28 años, y no se encontraron indicios de actividad delictiva; no se han dado más detalles de la causa oficial de la muerte.El portal especializado reveló una fotografía, supuestamente tomada un día antes del fallecimiento de Berling, en la que aparece sonriente en un yate, junto a un par de chicos.La imagen habría sido tomada en Muscat, Oman, muy cerca del Muscat Hills Resort, lugar en el que el DJ fue encontrado muerto.Avicii fue ue uno de los más grandes exponentes contemporáneos de la música electrónica dance. Saltó a la fama a los 18 años, al realizar un remix de la canción del videojuego Commodore 64, de Lazy Jones.Homenajeado con baileMiles de personas bailaron el fin de semana en la Sergels Torg Platz de Estocolmo para rendir homenaje a Avicii. “Éramos niños que soñábamos. Tim nos inspiró a nosotros y a millones más”, escribió Ingrosso en su cuenta de Twitter.El sábado, en todos los clubes de música electrónica de Estocolmo se guardó un minuto de silencio en memoria de Avicii.En los últimos años Avicii habló abiertamente de sus problemas de salud, en parte ocasionados por el excesivo consumo de alcohol.GrandeColaboró con estrellas como Coldplay, David Guetta, Lenny Kravitz, Robbie Williams, Rita Ora y Madonna.En el 2008 el artista publicó su primera producción titulada ‘Manman; ganadora de dos premios MTV, un Billboard.Su mayor éxito era ‘Le7els’.En marzo del 2016, anunció su retiro de las giras, tras más de 10 años consecutivos de trabajo, pero siguió haciendo música de estudio.

