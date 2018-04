Quiere ser un Corleone

Ciudad de México– Leonardo DiCaprio y Al Pacino tienen en común algo más que una estatuilla del Óscar como Mejor Actor, y es su gusto por las latinas.Después de meses de rumores, ya se comprobó que el soltero de oro tiene nueva conquista: Camila Morrone, hijastra del actor de ‘El Padrino’.La madre de Camila es Lucila Polak, pareja del Pacino desde 2009 y a quien le lleva 40 años de edad.DiCaprio, de 43 años, siempre se ha visto atraído por modelos menores que él, y Camila cumple con esos requisitos.La argentina de 20 años trabaja como modelo; hace dos años firmó contrato con una de las agencias más prestigiosas del mundo, IMG Models World.Ha sido portada de Vogue, ha desfilado para marcas como Moschino, y ha trabajado con firmas como Victoria's Secret, Top- Shop y recientemente es la imagen de Lefties.Ahora empieza a abrirse camino en Hollywood, pero no desea usar los contactos de su padrastro o los de su novio, aunque sí ha pedido consejos. Recientemente participó junto a Bruce Willis en la cinta ‘Death Wish’, su primer protagónico."Antes no me preparaba para los castings, porque pensaba que no había ninguna remota posibilidad de que quedara y cuando me llamaron y me dijeron: 'Quedaste en la película', pensé: 'No sé cómo hacer esto, no sé actuar'", confesó Camila en entrevista para James Corden."Siempre había sido todo un juego y ahora de verdad tenía que ir a hacerlo. Llamé a mi padrastro (Al Pacino) y después de leer el guión me animó a ir, dijo.La joven es toda una influencer en redes.¿Quién es Camila?- Camila Morrone nació en Buenos Aires, Argentina- Tiene 20 años- Es hija de Lucila Polak y Máximo Morrone- Ha modelado para Victoria's Secret y Lefties- Sus medidas corporales son 87-60-91- Acaba de protagonizar su primer filme: Death Wish