'Pinta' Banderas al genio

Cargando

Los Angeles — Dice Antonio Banderas que, más que buscarlo, había huido a interpretar a Pablo Picasso. Se lo habían ofrecido en diferentes momentos de su carrera, y lo más cerca que estuvo de aceptarlo fue con un proyecto de Carlos Saura, ‘”pero se fue a bancarrota”.Y entonces llegó Ron Howard, productor y director de reputación impecable, respaldado por National Geographic. La propuesta era ‘Genius: Pablo Picasso’, segunda temporada de la serie antológica sobre grandes genios.“Me ofrecieron interpretar a Picasso, que yo recuerde, un par de veces, pero dije no. Me negué debido a un gran sentido de responsabilidad. Pero esta vez llegó con un gran guión, con seriedad, con todos los elementos para capturar la complejidad de un personaje como éste.“Tras ver ‘Genius: Albert Einstein’, que me encantó, y con la certeza de que sería un proyecto de televisión con tanta calidad, no había excusa para no saltar a la piel de don Pablo Ruiz Picasso”, apunta Banderas de 57 años.Cuando se le pregunta si cree que toda esa grandeza del hombre y el pintor podría haberse derrumbado si Picasso hubiera vivido en estas épocas del #MeToo, ya que, después de todo, fue acusado de mujeriego y de maltratar físicamente a su esposa (quemarle el rostro con un cigarrillo), rechaza la idea.“Era un hombre de fuertes emociones, de carácter tremendamente cambiante: amanecía de magnifico humor, con energía, ganas de pintar y de comerse el mundo de un bocado.“Pero, a medida que pasaban las horas y se cansaba (cosa que le irritaba porque le recordaba que podía ir envejeciendo) se enojaba, cambiaba su temperamento e insultaba a quien estuviera al lado. Eso le hizo perder muchas amistades y hasta a su familia”.Abusivo y patánBanderas cuenta que leyó todas las biografías que encontró sobre el pintor y que viajó para hablar con cuanta gente que conoció al genio pudo localizar.“Picasso acabó su vida con muy pocos amigos. Esos rasgos de su personalidad que han sido clasificados como de un abusivo o patán, no eran hacia mujeres únicamente. Él amaba a las mujeres, pero su amargura apuntaba a todos.“Creo que era por miedo; sí, era un miedo a la muerte tremendo. Sólo puedes dejar para mañana lo que no te importaría dejar sin terminar si mueres, son palabras muy significativas de Picasso. Estaba enojado con la vida porque sentía que se le iba. Y peleó con Chagall, y con Braque y con Juan Gris. El único amigo que conservó fue su peluquero, con quien iba a las corridas de toros”.El actor adquirió dos cuadros del genio malagueño pero sólo conserva uno, pues el otro le tocó a Melanie (Griffith) tras el divorcio.“Es posible que lo recupere, pues tengo un Diego Rivera que a Melanie le encantaba. Lo podríamos intercambiar”, comparte.Pero, ¿por qué es tan importante para Banderas?“Es un nombre que escuché toda mi infancia de boca de mi padre, con quien, caminando por mi ciudad, Málaga, en toda oportunidad me decía: Mira, aquí fue la casa del gran Picasso”.Tras concluir la filmación de la serie, lo que más desea es un rato de vacaciones, estar en casa.“Me la me paso durmiendo en hoteles, así que me gustaría tomar el control de la televisión y poder ver muchas películas. Estar en casa en Londres con Nicole (Kempel), ir a ver mucho teatro, estar en mi cama... ¡Eso deseo!”.Serie de 10 episodiosEstrena hoy por National Geographic (9:00 p.m.)Antonio Banderas (Picasso adulto)Alex Rich (Picasso adolescente)Clémence Poésy (Françoise Gilot)Samantha Colley (Dora Maar)T.R. Knight (Max Jacobs)Poppy Delevingne (Marie-Thérèse Walter)Dato curiosoEl nombre completo de Picasso era Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Crispiniano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso. Los nombres largos estaban de moda en aquella época.Nació el 25 de octubre de 1881, Málaga, EspañaMurió el 8 de abril de 1973, Mougins, Francia (de 91 años)