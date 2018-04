Monterrey.- Antes de ser asesinada, la nieta política de Morgan Freeman, E'Dena Hines, le contó a su novio -quien al parecer la asesinó- que el actor había estado acostándose con ella en secreto, lo que confirma las especulaciones de años sobre su aventura ilícita, de acuerdo con abogados de la defensa."E'Dena Hines reveló a Lamar Davenport y otras personas, que su abuelastro tuvo una relación sexual inapropiada con ella", afirmó el viernes en el tribunal Beth Unger, abogada de Davenport.El equipo de defensa no entró en más detalles, pero proporcionó testimonio de un terapeuta que afirmó que Davenport admitió haber discutido con frecuencia con Hines por asuntos de infidelidad."Lamar reconoció que tenía una relación violenta", dijo el doctor Jeremy Colley.Los rumores sobre el supuesto "affair" de Freeman con Hines iniciaron desde el 2009, cuando fue reportado por primera vez por The National Enquirer.Sitios de internet afirmaron después que la relación era seria, y que incluso planeaban casarse.Si bien no tenían un parentesco sanguíneo, Freeman conocía a Hines desde que era niña y fue parte de su vida durante años.El actor de 80 años adoptó a la madre biológica de Hines, Deena Adair, durante su primer matrimonio con Jeanette Adair-Bradshaw y luego ayudó a criar a Hines con su segunda esposa, Myrna Colley-Lee.Freeman y Hines declararon en el pasado que las afirmaciones acerca de que mantenían relaciones sexuales eran completamente falsas.Hines fue asesinada en el 2015, a los 33 años, de 25 puñaladas afuera de su edificio en Manhattan por su novio que se encontraba drogado, de acuerdo con los fiscales.De ser hallado culpable, Davenport enfrenta un máximo de 25 años en prisión.

