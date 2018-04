Ciudad de México.- En honor al cumpleaños número 92 de la reina Isabell II, BBC One y BBC Radio 2 emitieron por televisión el concierto realizado para la monarca en el London's Royal Albert Hall.Entertainment Weekly informó que tanto la reina como diversos miembros de la familia real, incluyendo al príncipe Carlos, al príncipe Guillermo, el príncipe Enrique y Meghan Markle asistieron a la celebración musical.El consorte de la Monarca, el príncipe Felipe, no asistió al evento debido a que se encuentra recuperándose de su operación de reemplazo de cadera del pasado 4 de abril; tampoco Kate Middleton acudió al festejo, ya que está a unos cuantos días de dar a luz a su tercer hijo.Las ganancias del concierto se dirigieron a la asociación benéfica de la reina, Commonwealth Trust, la cual intenta ayudar a que diversos jóvenes confíen en sus capacidades y realicen diversas actividades deportivas, educativas y mejoren su salud. El Príncipe Enrique, quien es el presidente de la asociación, agradeció en su nombre durante el concierto.El show estuvo a cargo de artistas como Tom Jones, Kylie Minogue, Sting and Shaggy, Shawn Mendes, Ladysmith, Black Mambazo, Anne-Marie, Craig David y Donel Mangena.Ésta fue la primera de dos celebraciones del cumpleaños de la Reina; en junio, todo Londres festejará su aniversario durante el desfile Trooping the Colour, un evento anual que muestra a toda la familia real reunida en el balcón del Palacio de Buckingham.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.