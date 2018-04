Avicii: algunos datos del DJ que quizá desconocías

Ciudad de México— El DJ y productor sueco Tim Bergling, mejor conocido como Avicii, murió este viernes, según datos revelados por su representante.Te decimos los datos más importantes del DJ:• Nació el 8 de septiembre de 1989 en Estocolmo, Suecia• En 2011, el sencillo “Levels” se convirtió en una de las piezas más bailadas y su canción se encontraba en el top 100 de Billboard• Entre sus éxitos más importantes se encuentran "Wake me up", “The Days” , "Waiting for love" y “Hey Brother”• Trabajó con artistas como Cold Play, Madonna y David Guetta• Una de sus frases célebres es: “Me encanta pinchar, lo hago. Amo todo lo que viene con eso; es divertido y es algo glamoroso”• Avicii había sufrido de una pancreatitis aguda, en parte por exceso de alcohol. Después de que le retiraran el apéndice y su vesícula biliar en 2014, el DJ canceló una serie de conciertos para tratar de recuperarse• Se retiró de las giras en 2016, pero siguió haciendo música de estudio"Ha sido un viaje alocado, comencé a producir cuando tenía 16 años. Comencé a salir de gira cuando tenía 18. Desde ese entonces fue un salto de 100 por ciento", dijo Avicii a la revista Billboard en 2016.:Cuando reviso mi vida pienso, guau, ¿hice eso? Fue el mejor momento de mi vida de alguna manera. Pero tuvo un precio, mucho estrés y ansiedad para mí, aunque fue el mejor viaje de mi vida"• El año pasado publicó un mensaje en su sitio de internet en el que prometía que seguiría activo: "El próximo paso se tratará únicamente de mi amor por crear música para ustedes. Es el comienzo de algo nuevo".

