Se acopla a la disciplina en Hoy

Ciudad de México.- Raúl Araiza confesó que la productora Magda Rodríguez sí los trae marcando el paso en el programa Hoy."El Negro" reveló que andan cortitos y hasta repasan los bloques que harán en el matutino del Canal de las Estrellas, algo que antes no pasaba."Hay una autoridad en el foro que se genera partiendo de ella, pero con sonrisas, buen humor, creo que es algo que sí faltaba en Hoy."Ahora hay una junta a las 8:30 horas para leer el programa, eso lo hacíamos con Carmen Armendáriz, después se perdió, pero la disciplina que ha implementado ella (Magda) es muy importante, es algo que a mí me gusta", dijo.El conductor ha estado 11 años en Hoy, por lo que conoce perfectamente a sus compañeras Andrea Legarreta y Galilea Montijo y asegura que no existe ninguna rivalidad entre ellas."Lo primero que hay que hacer en Hoy es llevarse bien, no te puedes llevar mal, porque si llegas jetón, así te ves en pantalla; siempre hay procesos difíciles de unas personas con otras, pero yo siempre me he adaptado", agregó.Araiza está feliz porque sigue formando parte del proyecto Miembros al Aire, el cual tuvo algunos cambios de conductores, pues se integraron Leonardo García, Mauricio Mancera y Mauricio Garza, con quienes ha logrado muy buena química.Raúl reveló que incluso el hijo de Andrés García, quien es más cerrado, se adaptó al concepto."Yo tenía la impresión de que en Miembros iba a costarle trabajo abrirse (a Leonardo García), porque él es un tipazo, pero es más para adentro."Hablé con él y le dije 'déjate consentir', con toda la humildad él me dijo que lo guiará y que se iba a dejar bullear, él aguantó vara completamente, pero las personalidades en esta ocasión están muy bien escogidas, se divirtió", finalizó.Miembros al Aire inicia su nueva etapa el jueves 26 de abril a las 21:30 horas por el canal U (antes Unicable).

