Golazo musical

Ciudad de México.- Sebastián Yatra regresó a su otro gran “Love”.El nuevo sencillo del colombiano, a dueto con Gianluca Vacchi, está dedicado a una de sus pasiones: El futbol.“¡Me encanta el fútbol! Sueño y vibro con él desde pequeño. De chiquito, antes de ser cantante, quería ser futbolista. Comencé a cantar a los 12 y cuando lo empecé a hacer fue cuando dije: ‘uy, tengo que ser cantante y no futbolista’.“Me di cuenta que era bueno para el deporte, pero me faltaba un poco de velocidad y no era el mejor. Entonces me dediqué a la música y amo cada segundo de esto”, dijo Yatra.Aún recuerda el tiempo en el que jugaba la posición de medio centro en el equipo escolar y de su ciudad, hasta que un día debutó en una obra escolar porque todas sus lindas compañeritas participarían.“Me dieron el papel principal. Me tocaba cantar porque era un musical y me enamoré de la tarima, me obsesioné con la música, con mejorar vocalmente.“Desde ese momento supe que quería dedicarme a la música y ser cantante. Siempre tuve de referencia a Enrique Iglesias y Luis Fonsi. Quería ser como ellos algún día”, compartió el cantante.Antes de hacer una actuación musical en la inauguración del centro de espectáculo White House México, el jueves por la noche, el intérprete de “Traicionera” aseguró que hasta hoy no se arrepiente de haber seguido este camino.“A uno, Dios le manda las cosas y se las va diciendo a través de señales, del instinto y de diferentes cosas”, añadió.Grabado en ciudades como Madrid y Munich, el video de “Love” cuenta con la participación de varios futbolistas, como el colombiano James Rodríguez.“Estos últimos años que me he vuelto a enganchar mucho más con los partidos, empecé a disfrutar a los buenos jugadores”, dijo Yatra.