Será hoy una mujer sumisa

La diferencia de salarios entre actores y actrices es un fenómeno que se ha puesto en el foco durante los últimos meses a nivel internacional, y en México no podía faltar.La actriz Helena Rojo, con una trayectoria de 50 años y decenas de reconocimientos da cuenta de esto, y acepta con resignación que es algo que existe y se padece desde siempre en la industria.Vía telefónica para El Diario, Helena admite como una de las razones el posicionamiento que gozan los actores, en especial los “galanes”, entre las preferencias de la audiencia, que es en su mayoría femenina.“Las mujeres somos muy expresivas en nuestros afectos, entonces nosotras hemos hecho básicamente a las estrellas masculinas, ¿no es cierto? Las mujeres corren tras los galanes (de telenovela o películas), pero yo no veo que los hombres corran en cuanto ven a una mujer, la ven morbosamente y a escondidas, pero no es igual. Entonces nosotros la audiencia encumbramos a los actores, y ese es el precio que se les paga y es natural, no tiene más remedio”.La primera actriz estará en Ciudad Juárez hoy con la obra ‘Dios Mío, Hazme Viuda Por Favor’, en la que comparte estelares con María Sorté, Sherlyn, Ivonne Montero y Renata Otni.“Mi personaje es una mujer que basa su forma de pensar en los reglamentos religiosos, con la educación estricta que le dieron, le toca ajustarse a un matrimonio que la degrada de muchas maneras pero está necia.“Lo gracioso es que empieza a oír a las demás y sus formas de pensar, y se empieza a ablandar, a cambiar su punto de vista, hasta que finalmente tiene una aceptación, es un personaje fantástico”, señaló.

