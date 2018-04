Ciudad de México— El año electoral que vive México debe representar un espacio para el diálogo y un nuevo paradigma para la sociedad, considera Gael García Bernal.Y quizás el primer paso para la transformación sería aceptar errores y, a partir de ahí, enmendarlos, sin evadir la realidad."Sabemos de forma muy clara que hay cosas que no están bien y que existe gente que todavía dice 'no es cierto, sí están bien'. Políticos que defienden lo indefendible."Avanzaríamos mucho más si todos aceptáramos sin temor: 'Es verdad, hay cosas que no están bien, vamos a mejorarlas'", dijo, vía telefónica.Estimó que México merece una mejor organización política y social que la que ha tenido históricamente, y si bien no nombró partidos políticos, el actor y director ha criticado la administración actual más de una vez."Tenemos una sociedad civil formadísima, puestísima como en pocos países. Hay muchas organizaciones y grupos de todas partes de México que están trabajando para mejorar el entorno."Es un momento puntual en el que sabemos cómo no debemos seguir, hacia dónde no votar".El ganador del Globo de Oro narra en español Planeta Azul II, serie documental sobre los océanos que se estrena mañana, a las 20:00 horas, por Discovery con motivo del Día de la Tierra.Casualmente, La Corriente del Golfo es la nueva productora que emprendió el mexicano junto a su amigo y colega Diego Luna, especificó sobre el fenómeno que desplaza agua cálida al Atlántico norte.Y justo a eso aspira con futuros proyectos: ser una energía envolvente entre distintas latitudes."Hay algo muy ambicioso y poético de querer llegar a eso, de apelar a eso a través de esas tangentes que hacemos, como el cine, la tele y el teatro, de estas expresiones artísticas que ojalá tengan esas consecuencias y que lleguen a trascender. Y si lo hacen, le dan más giro a la corriente naturalmente, la dejan fluir mucho más", concluyó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.