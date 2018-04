Ciudad de México.- El primer manuscrito elaborado por Bruce Springsteen para crear ‘Born to Run’, el éxito de 1975 que convirtió en una estrella al roquero de Nueva Jersey, podría alcanzar entre 200 mil y 300 mil dólares cuando salga a subasta en junio, dijo Sotheby’s.El borrador de la canción, una página de papel con líneas arrancado de un cuaderno en espiral, está escrito a mano enteramente por Springsteen, indicó la casa de subastas.La mayor parte de la letra no sobrevivió a la versión final de la canción de cuatro minutos y medio, un himno del rock mundial en el que el cantante pide a su amante escapar juntos de una pequeña ciudad de Estados Unidos. El manuscrito sí incluye un estribillo muy similar al final, indicó Sotheby’s.La revista Rolling Stone calificó a ‘Born to Run’ como el mayor logro de Springsteen y la situó en el número 21 de su lista de mejores canciones jamás grabadas.La canción era la primera de la segunda cara del álbum homónimo, el tercero de Springsteen. Se convirtió en un gran éxito que vendió más de 6 millones de copias en Estados Unidos, según la Recording Industry Association of America.El manuscrito, que según Sotheby's está siendo puesto a la venta por un coleccionista privado estadounidense, fue subastado por última vez en 2013, cuando fue vendido por 197 mil dólares.Las letras originales de canciones se han convertido en un gran mercado para los coleccionistas.‘Like a Rolling Stone’ de Bob Dylan superó los 2 millones de dólares en 2014 y ‘American Pie’ de Don McLean alcanzó 1.2 millones de dólares en 2015.

