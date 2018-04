Encuentran muerto a DJ Avicii

Cargando

Nueva York– El DJ y productor sueco Avicii ha sido encontrado muerto en Omán.La publicista Diana Baron dijo el viernes en un comunicado que el músico de 28 años, cuyo nombre verdadero era Tim Bergling, se encontraba en Mascate, la principal ciudad del país de Oriente Medio."La familia está devastada y le pedimos a todos respetar su necesidad de privacidad en este momento difícil", señala el comunicado.Avicii era uno de los más grandes exponentes contemporáneos de la música electrónica dance (EDM), capaz de presentar giras en arenas de todo el mundo. Ganó dos Premios MTV, un Billboard y fue nominado en dos ocasiones al Grammy. Su mayor éxito era "Le7els".Otros de sus éxitos son "Wake Me Up!", ''The Days" y "You Make Me". Fue retratado en el documental de Levan Tsikurishvil "Avicii: True Stories" de 2017.Su muerte surge días después de que fuera nominado a un Premio Billboard al mejor álbum dance/electrónico por su EP "Avicii (01)". Competía en la categoría junto a The Chainsmokers, Calvin Harris, Kygo y Odesza.En el pasado Avicii había sufrido de una pancreatitis aguda, en parte por exceso de alcohol. Después de que le retiraran el apéndice y su vesícula biliar en 2014, canceló una serie de conciertos para tratar de recuperarse. Se retiró de las giras en 2016, pero siguió haciendo música de estudio."Ha sido un viaje alocado, comencé a producir cuando tenía 16 años. Comencé a salir de gira cuando tenía 18. Desde ese entonces fue un salto de 100%", dijo Avicii a la revista Billboard en 2016."Cuando reviso mi vida pienso, guau, ¿hice eso? Fue el mejor momento de mi vida de alguna manera. Pero tuvo un precio, mucho estrés y ansiedad para mí, aunque fue el mejor viaje de mi vida".El año pasado publicó un mensaje en su sitio de internet en el que prometía que seguiría activo: "El próximo paso se tratará únicamente de mi amor por crear música para ustedes. Es el comienzo de algo nuevo".

