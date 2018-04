Anda bien 'perdida'

Nueva York- Parecía correcto que, en cierto momento de una conversación impredecible con Parker Posey, surgiera el tema del verdadero mal en el universo.La actriz estaba hablando sobre su personificación de la malvada Dra. Smith en el 'reboot' en Netflix de 'Perdidos en el Espacio', un papel de televisión poco común en una trayectoria llena de protagonistas peculiares de cintas independientes, y la primera villana que ha interpretado en algún tiempo.“¿Acaso no puede ella evitarlo?”, preguntó en voz alta y con su voz etérea. “¿Voy a salvar al mundo? ¿Voy a destruirlo?”.La actriz concluyó que su Dra. Smith era la fuerza oscura Medusa del resucitado programa' Perdidos en el Espacio'.“Puede hundirse y llevarse a todos con ella”, dijo Posey. “Pero también tiene la fuerza para salvarse a sí misma y a los demás”.Luego de más de 25 años de una carrera siempre cambiante en la actuación, la artista, de 49 años, sigue encarnando la energía irreprimible que brindó a filmes como 'Rebeldes' y 'Confundidos', 'Waiting for Guffman' y 'Una Chica Divertida.'Para Posey, caracterizar a la Dra. Smith es una oportunidad para divertirse con las estrellas de una serie de gran presupuesto y poner su sello peculiar en un querido personaje de la televisión de culto.Pero también es un reconocimiento de lo desafiante que se ha vuelto, incluso para una actriz de su estatura, ganarse la vida únicamente con pequeñas películas de prestigio en la industria de hoy.“Estaba muy feliz de encontrar un lugar dentro del programa en este momento”, afirmó. “Me sentí absoluta y completamente aliviada, porque realmente no había sentido que yo tuviera un lugar. Sé que no parece así desde afuera”.VintageLa original 'Perdidos en el Espacio', que se transmitió por el canal CBS de 1965 a 1968, seguía las aventuras interplanetarias de la familia Robinson. En esa serie, el Dr. Smith, interpretado por Jonathan Harris, era un tipo confabulador y exagerado que peleaba con el robot de la familia.Matt Sazama y Burk Sharpless, los productores que desarrollaron la versión de Netflix, que está disponible desde el 13 de abril, dijeron que no quisieron copiar o caricaturizar lo que Harris hizo con el papel.Reconcibieron al personaje cambiando el género del Dr. Smith y convirtiéndolo en una delincuente de poca monta en la Tierra, que se roba la identidad de su hermana (y más tarde el título y el uniforme de una doctora) para poder reinventar su vida en otra galaxia.Sharpless dijo que este enfoque fue posible gracias a la combinación del talento cómico y dramático que tiene Posey.A través de los años, la actriz ha aparecido ocasionalmente en televisión, en programas como 'The Good Wife' y 'Search Party'. Comentó que sentía que se había quedado atrás por la explosión de programas seriados, como 'Game of Thrones' y 'The Walking Dead', en los que cree que ella no encaja y que no acostumbra ver.No obstante, conservaba la esperanza de que le llegaría un papel apropiado... Y le llegó con 'Perdidos en el Espacio'.