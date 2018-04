Del Toro, entre las 100 personas más influyentes según 'Time'

Nueva York– El presidente de Argentina, Mauricio Macri, el director mexicano y ganador del Oscar, Guillermo del Toro y el chef español José Andrés integran la lista de las cien personas más influyentes del mundo que publica hoy la revista Time, según EFE.El listado que Time difunde cada año destaca a personalidades del espectáculo, las artes, el deporte y la política, entre otros ámbitos, sin que asigne una posición específica a los seleccionados.Sobre Macri, quien asumió en diciembre de 2015, la publicación lo describe como un "político híbrido: pro-empresarial, pero sensible a las preocupaciones sociales" y menciona entre sus aciertos el crecimiento de la economía en alrededor del 2.9 por ciento y el retorno de su país a los mercados de crédito global.Anticipa que el dirigente de centroderecha de la coalición "Cambiemos" está camino a concluir su mandato de cuatro años, "récord" que, según la revista, no ha alcanzado ningún presidente que no sea peronista, el movimiento que ha dominado en ese país desde 1940.Macri está acompañado por sus colegas de Estados Unidos, Donald Trump, y Francia, Emmanuel Macron; el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau; el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán; el líder norcoreano, Kim Jong-un; y hasta el príncipe Harry y su prometida, Meghan Markle, entre otros.También aparece en el listado la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, quien, según Time, se convirtió "en la voz de los ciudadanos privados de sus derechos" en medio de la emergencia que enfrentó Puerto Rico tras el paso del huracán María, en septiembre de 2017.Al referirse a Del Toro, quien se alzó este año con el Oscar a Mejor Director y Mejor Película por La forma del agua, Time señala que es un autor "al que todos los artistas adoran", que "está enamorado de los monstruos y vive para mostrarnos que nosotros también lo somos".Sobre José Andrés, quien entra a la prestigiosa lista por segunda ocasión después de haber sido elegido en 2012, Time opina que es un "icono culinario, conocido por su labor innovadora y refinada"."Él eleva su comida a una forma de arte que también es increíblemente deliciosa", agrega en alusión a José Andrés, quien ha hecho popular la cocina española entre los americanos no solo desde su programa televisivo sino con su empresa ThinkFoodGroup, que cuenta con restaurantes en Washington, Miami, Puerto Rico, Las Vegas, Los Ángeles y Ciudad de México.En el listado de Time figuran igualmente este año el tenista español Roger Federer, la diva del Bronx Jennifer Lopez, la cantante Rihanna, el patinador Adam Rippon, la chilena Daniela Vega -la primera persona transgénero en presentar unos Premios Oscar-, la presentadora Oprah Winfrey y el empresario Jeff Bezos, entre otros.

