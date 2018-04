Su gran amor es ella misma

Monterrey.- Sincera y transparente como la conoce el público, Yolanda Andrade no se anduvo entre las ramas y reconoció que cuando era más joven “le dio vuelo a la hilacha”, pero ahora está sola.Ni siquiera lleva la cuenta cuándo fue la última que tuvo pareja porque prefiere enfocarse en lo que sí tiene y no en lo que parece faltarle.A sus 47 años de edad, Yolanda, quien a partir del lunes 23 de abril arranca la nueva etapa del programa Montse y Joe (antes Mojoe), dijo disfrutar su soledad, pues se ha enfocado al trabajo y su familia.“Antes sí que le di vuelo a la hilacha, pero sabes qué, después con el tiempo aprendes a elegir y a darte cuenta que lo más valioso que tienes son dos cosas: tu palabra y el tiempo y yo no puedo perder el tiempo con nadie, yo tengo mi palabra y es de honor, es lo que más vale de mí, punto”, comentó la conductora.Hablar de una pareja, tampoco es algo que le urge o le hace falta, por lo menos no en este momento.Y es que Yolanda tiene muy claro para compartir su vida, tendría que ser con una “vieja chin...”.“Estoy en una etapa muy padre porque dije: me voy a enamorar de una vieja chin... y que no la encontraba y no la encontraba y después dije: ‘ah, pues Yolanda Andrade’. Una vieja chin... que me sume, que me admire, inteligente, simpática, que me la pase bien con ella, que no me la haga de pe... y pues me enamoré de mí”, dijo entre risas.Aunque suena a broma y muy fácil, aceptarse tal como es, expresó, no le fue fácil.Además de conquistarse a sí misma, tuvo que aceptarse con sus virtudes y defectos.“La mejor compañía al final eres tú y el amor de tu vida eres tú. A veces elegir los silencios y tus espacios son bien importantes porque eso te suma y te hace crecer y valorar muchas cosas”, explicó.