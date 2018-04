Cargando

Roma– Nueva temporada de La casa de papel, la serie de Netflix de mayor éxito en habla no inglesa, y otras seis nuevas producciones europeas, entre ellas una comedia con Idris Elba o un drama inglés sobre la invención del futbol, son las principales novedades presentadas hoy por Netflix en Roma, escribe EFE.Bajo el título See what's next, la jornada se ha dedicado a las próximas novedades de la plataforma en Europa, que también incluirán dos series documentales y su primera película italiana, Rimetti a noi i nostri debiti.Eric Barmack, responsable de contenidos internacionales de la plataforma audiovisual norteamericana, ha sido el encargado de desvelar que la española La casa de papel tendrá nueva temporada y que se emitirá en 2019 en exclusiva en Netflix.La casa de papel es una producción original de Atresmedia y Vancouver que llegó a Neflix en diciembre pasado y se ha convertido en un éxito internacional. Según un informe dirigido a los inversores, la serie creada por Álex Pina se ha convertido en la ficción de habla no inglesa más vista en Netflix en su historia.La primera temporada se dividió en dos partes y en Netflix recortaron la duración de los capítulos para ampliar el número de episodios, de modo que la nueva sería una "tercera parte", tal y como la ha denominado Barmack.Con un reparto que incluye a Álvaro Morte (El Profesor), Úrsula Corberó (Tokio), Pedro Alonso (Berlín), Alba Flores (Nairobi) e Itziar Ituño (Raquel Murillo), entre otros, La casa de papel cuenta cómo un grupo de ladrones sin nada que perder planean y ejecutan uno de los mayores atracos jamás perpetrados, a la Fábrica de la Moneda y Timbre.

