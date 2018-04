Se libra de 'pacto de silencio'

Karen McDougal, exmodelo de Playboy que asegura haber mantenido un romance con el presidente de Estados Unidos Donald Trump, anunció hoy que llegó a un acuerdo con el tabloide The National Enquirer para resolver una demanda sobre un pacto que certificaba que guardaría silencio sobre ese asunto.“Estoy encantada de haber llegado a un acuerdo con American Media Inc. (propietaria de The National Enquirer) en mis propios términos, lo que me restituye los derechos sobre la historia de mi vida y me libera de este contrato que firmé engañada hace casi dos años”, apuntó McDougal en un comunicado reproducido por medios estadounidenses.American Media Inc. (AMI), en una nota de prensa al margen, indicó también su satisfacción por haber alcanzado una resolución amistosa.El acuerdo entre McDougal y AMI establece que la exmodelo puede quedarse con los 150 mil dólares, mientras que la compañía conservará un 10% de los derechos sobre su historia si fuera vendida a una tercera parte hasta un tope de 75 mil dólares.McDougal presentó en marzo una demanda contra AMI, compañía que en 2016 había pagado 150 mil dólares por los derechos exclusivos sobre su historia y que finalmente optó por no publicarla.AMI, dueña de The National Enquirer, tiene como director a David Pecker, amigo de Trump.McDougal, en la demanda presentada en la corte superior de Los Ángeles, aseguraba que Michael D. Cohen, abogado personal del presidente, estuvo involucrado de forma encubierta en sus negociaciones con AMI.También defendía que tanto AMI como el abogado que la representaba por entonces no le explicaron correctamente los detalles del acuerdo.El 9 de abril, el FBI registró las oficinas de Cohen en busca de pruebas del supuesto pago de 130 mil dólares por parte del letrado a la actriz de cine porno Stormy Daniels, cuyo nombre verdadero es Stephanie Clifford, para que no divulgara detalles sobre su supuesta relación con Trump.Tanto McDougal como Daniels trataron de vender sus historias a medios de comunicación en la recta final de las elecciones de 2016, cuando la imagen de Trump estaba muy dañada por comentarios sexistas y acusaciones de acoso por parte de varias mujeres.Sin embargo, fueron silenciadas y, en el caso de Daniels, el responsable fue el propio Cohen, que pagó 130 mil dólares a la actriz para que no revelara su historia. (Con información de Agencias)