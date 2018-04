Hizo Cena firmar contrato a su ex

Monterrey.- Antes de que Nikki Bella se mudara a casa de John Cena, en 2013, él le pidió que firmara un contrato de convivencia de 75 páginas, en el que se especificaba que, en el caso de que rompieran, ella debía de salir del inmueble lo antes posible, informó People.El documento se volvió una parte importante de la ex pareja en el programa del canal E! Reality, donde se contaba su historia de amor.Nikki incluso expuso su confusión por el contrato a su hermana gemela, Brie Bella, en un episodio."No lo entiendo. No sé que sentir. Estoy muy confundida. Me hace dudar sobre mi relación con John. Lo amo, pero tal vez él sabe que no quiere estar conmigo para siempre", explicó Nikki.Una de las partes del contrato que más molestó a Bella fue que John Cena se refería a ella como una invitada."Aunque no quiero que esto sea formal, no puedo permitir que existan malentendidos acerca de tu presencia en mi casa como una invitada. En el caso de que te pidiera que salieras de mi hogar, lo aceptarías inmediatamente y te irías con todas las cosas que hayas traído, lo antes posible", decía el contrato.Nikki Bella se preguntaba si alguna vez tendría un lugar permanente en el corazón del luchador o si sería para siempre una invitada.Cena explicó que la razón del contrato era que deseaba proteger su fortuna para siempre poder mantener a la gente que ama."Así es mi vida, esto es en lo que me he convertido. Conoces a mi familia. ¿Crees que mi madre pagó ella misma por su casa? No es así. Mi hermano vive en esa casa y está esperando un hijo."Mi hermano menor está enfermo y yo me aseguro de que esté bien. Siempre les digo que soy un hermano horrible, pero trato de proveer con lo que puedo. No quiero nunca estar en una posición en la que ponga eso en riesgo", explicó Cena a Nikki, por lo que ella aceptó firmarlo.Bella y Cena se iban a casar el 5 de mayo, pero rompieron su relación el pasado domingo, tras seis años juntos."John actuaba cada vez más como si le estuviera haciendo un favor a Nicole, como si le concediera el deseo de casarse. Ella no necesita una propuesta por lástima, una boda por lástima ni un esposo por lástima. Ella es fenomenal, una mujer tremenda", dijo una fuente cercana a ambos.Cena admitió que se sintió mal después de que Bella firmara el contrato, pero que también se dio cuenta de que ella estaba con él por amor y no por interés.