Se 'lavan las manos' por demanda

Ciudad de México— El dueto de country Tim McGraw y Faith Hill respondió a una demanda por supuesto plagio del tema ‘The Rest of Our Life’, el cual interpretan y fue escrito por Ed Sheeran.La pareja, quien enfrenta junto a Sheeran acusaciones de que la canción es una copia del éxito de 2014 ‘When I Found You’, de Jasmine Rae, se deslindó de cualquier responsabilidad al respecto, según documentos obtenidos por TMZ.McGraw y Hill respaldan la postura del británico, quien al inicio de este mes negó haber cometido plagio, sin embargo advierten que en el caso de que su canción esté basada en la de Rae y los compositores de ésta sufrieran por esto algún daño, ellos no se hacen responsables.En enero los compositores Sean Carey y Beau Golden tramitaron la demanda contra Ed Sheeran y el dueto de country acusándolos de robar nota por nota la melodía de ‘When I Found You’.El 2 de abril el intérprete de ‘Shape of You’ defendió que ‘The Rest of Our Life’ es una canción original.Sheeran expresó en los documentos presentados en la corte que nunca pidió permiso a Carey o Golden para tocar el tema, porque ‘The Rest of Our Life’ es una composición musical original e independientemente creada.