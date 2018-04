Linaje de viento

De linaje enraizado en la región del valle de Oaxaca y con la experiencia que le ha dado continuar su formación musical en escuelas de Holanda y Suiza, el trombonista mexicano Faustino Díaz llega más que preparado a esta ciudad para dar un concierto mañana en el Centro Cívico Smart.En el recital que dará inicio a las 7:00 de la tarde lo acompañarán Anthropos Jazz Ensamble de la UACJ, dirigido por Karlo Mireles, y la AMC Big Band que dirige Alfredo Flores.Previo al evento gratuito titulado ‘Virtuosismo de metal’, el músico dio un adelanto de lo que será la presentación, primera en la que figura como solista en esta frontera, pues ya había estado aquí con Filarmónica de la Ciudad de México.“Voy a presentar en Juárez un programa muy especial porque cuando me hicieron la invitación pensé en llevar pianista, pero me dijeron que les gustaría que tocara con dos grupos muy buenos de allá, así que vamos a tocar cuatro temas con el de jazz y otros cuatro con la big band”, comparte Faustino Díaz.Sobre el repertorio, dice que el público escuchará mucha música latina y que estrenará un par de canciones del trompetista cubano Arturo Sandoval.Durante su visita a Ciudad Juárez, Faustino Díaz convivirá con niños y adolescentes que integran los Núcleos Musicales, además de dar una clase abierta al público el viernes 20.El músico también expresa su sorpresa por la existencia en Juárez de un programa musical tan grande dedicado a la enseñanza y ejecución de la música de banda.“Estoy un poco desconectado de lo que pasa en muchas zonas del país, de Oaxaca siempre me entero de las cosas que pasan, pero del norte estoy alejado, por eso me sorprende gratamente que haya un programa donde se incluyan los metales, que es justo donde se gestan los músicos más talentosos del país, sobre todo en México que no tiene una tradición orquestal”.Faustino pertenece a la Dinastía Díaz, orquesta conformada por una familia entregada a la música desde hace más de un siglo.Así, con la música como herencia indisoluble, Faustino recibió las primeras lecciones de su padre, el maestro Rodolfo Díaz, y fue a los 15 años que dejó Oaxaca para mudarse al entonces Distrito Federal y estudiar en el Conservatorio Nacional.Al cumplir los 30, su preparación y talento habían dejado huella en escenarios de todo el mundo, y el más alto honor llegó en 2013, cuando fue nombrado como el mejor trombonista del mundo al ganar el Concurso Internacional de Alientos de Metal celebrado en Corea.No obstante, la sencillez del oaxaqueño lo hace desprenderse de ese mote y asegura que el éxito es sólo el resultado de un trabajo constante, pues nunca ha dejado de luchar.“Como músicos hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Soy un tipo que nunca se rinde, tengo 36 años y desde los 15 no he dejado de luchar, pero de ahí a que sea el mejor…”, dice con candidez el músico que actualmente reside en Corea del Sur.Recital de Faustino Díaz19 de abril a las 7:00 p.m.Centro Cívico SmartGeneral José María Monterde 1920A un costado de Smart López MateosEntrada libre

