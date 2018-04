Mexicano no teme a vengadores

Ciudad de México— El cineasta Andrés Ibáñez Díaz Infante escucha el título ‘Avengers: Infinity War’ y no tiembla.Aun cuando su ópera prima, el drama ‘Sacúdete las Penas’, será estrenada el 27 de abril, al igual que la más grande película de superhéroes que Marvel ha lanzado en 10 años.Expertos en la industria estiman que la nueva aventura de Hulk, Iron Man y Capitán América implante récords de recaudación en taquilla.“Los productores me dijeron: Está muy bien (la fecha). A final de cuentas, la gente que va a entrar a ver ‘Avengers’ en la vida va a entrar a ver ‘Sacúdete las Penas’. Más bien nosotros somos la otra oferta, los que no quieren ‘Avengers’. O los que ya vieron ‘Avengers’.“Sin miedo. Más bien lo que buscamos fue que no hubiera otra peli o mexicana o con esta manufactura que pudiera entrar. Estamos confiados que va a estar bien", consideró en entrevista.Protagonizada por Emmanuel Orenday, Melissa Barrera y Roberto Sosa, ‘Sacúdete las Penas’ es un drama carcelario de época sobre un gran bailarín que va a parar preso a Lecumberri.Su habilidad innata le ayudará a hacer tolerable el encierro y hasta imaginar una fuga.Y en pantalla, el público verá imágenes plagadas de mambo y coreografías, un homenaje al México de la década de los 50.“La película te deja con un buen sabor de boca al final. Ves toda la violencia de lo que pasa, ves al final la esperanza. Puede entrar dentro de esto que llaman películas con mensaje”, señaló el director.

