Tras la huella de Juanga

Tiene 22 años y ha logrado lo que muchos artistas sueñan, pero Luis Coronel ya piensa en el futuro y su meta es convertirse en un icono de la música regional como Joan Sebastian, Juan Gabriel, Vicente Fernández, o Julión Álvarez.“Me quiero ver llenando los escenarios, teniendo mucho público, con discos de platino, llenar al público de mucha música buena y quedar como un icono de la música regional mexicana como fue Juan Gabriel en paz descanse, como lo fue Joan Sebastian, como lo es Vicente Fernandez, como Julión Alvarez”.A sus 22 años, el cantante causa sensación a donde quiera que va gracias a su estilo romántico, mismo que ha sufrido un leve giro con el lanzamiento de ‘Para No Acordarme de ella’, su primer tema de despecho.“Es la primera vez que hacemos una canción así de despecho, algo para cambiarle un poquito a lo que es Luis Coronel”.El cantante entrevistado vía telefónica evade contestar a El Diario si el giro anímico del nuevo tema obedece a una experiencia personal, y responde que el autor es Edgar Barrera, quien produjo la canción y el resto de las que conforman su nuevo álbum titulado ‘Ahora Soy Yo’.“Simplemente creo que el al igual que yo estoy madurando, está madurando mi música, la letra de mis canciones, por eso creo que también estamos avanzando poquito, igual mi público van apoyando cada proyecto que estoy haciendo”.Coronel vendrá a Ciudad Juárez este 21 de abril al estadio Carta Blanca con los grupos Duelo y Suenatron.Menciona que antes ha compartido escenario y giras con bandas como Banda El Recodo, Los Recoditos, La Adictiva, y describe la experiencia como una “bendición” por el solo hecho de estar arriba del escenario donde ellos están.“Se siente bonito compartir con esas personas, con esos ídolos de la música y a los 22 años siendo tan joven, se siente padrísimo, la verdad”.Con tantas giras, presentaciones y entrevistas, a Luis no le queda mucho tiempo libre, y confiesa que en cuanto tiene uno o dos días libres, se escapa a relajarse a su natal Tucson, Arizona.“Cuando estoy allá lo que hago es que escucho música, me da por querer componer más, simplemente hacer música, componer, escribir letra, hacer sonar la guitarra y querer componer es lo que siempre hago y ese es mi tiempo libre, cuando estoy solo y no hay nadie alrededor de mí”.Recuerda que en sus inicios, cuando aún era un niño y cantaba en el coro de la iglesia, su mayor inspiración e influencia fue Gerardo Ortiz.Comparte que por el origen de sus padres (nativos de Durango y Sonora), su lengua materna es el español, pero se vio obligado a aprender y perfeccionar el inglés para sobresalir en la escuela.Su juventud no es impedimento para estar ajeno a las situaciones que han enfrentado algunos de sus compañeros del medio relacionadas con el narcotráfico, y dice estar prevenido para evitar que este tipo de sucesos empañen su carrera.“Cuando llega un contrato mi equipo lo manda a los abogados, y si los abogados ven que está mal no nos permiten aceptar el evento y siempre estamos en lo correcto, no tratamos de sacarle la vuelta a nada, siempre todo es visual en nuestro equipo, en nuestra compañía que tenemos y nunca nos hemos metido con ese tipo de cosas gracias a Dios, ni nos hemos metido en problemas”, concluyó.21 de abrilEstadio Carta Blanca8:00 p.m.Boletos: Mil 145, Mil 30, 920, 805, y 210 pesos.A la venta en Don Boletón y www.donboleton.com

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.