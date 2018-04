Con un emotivo festival musical fue como este fin de semana se presentó el libro “Adiós Eterno: Los Últimos Días del Divo” en Parácuaro, la ciudad que vio nacer a Juan Gabriel y que ahora desea tener las cenizas del cantante, reporta El Universal.El evento se realizó en la Plaza Principal, a la cual acudieron aproximadamente 400 personas.El alcalde de Parácuaro, Noé Zamora, junto con Juan Antonio Carrillo, Presidente del Comité “Regresa a Casa Alberto” fueron quienes presidieron el evento.Los autores Javier León Herrera y Juan Manuel Navarro acudieron a la plaza para primero presenciar el festival musical que presentaron y después hablar sobre el libro.“Para nosotros es un gran honor estar en la tierra de Alberto Aguilera”, dijo León Herrera, “agradecemos a las autoridades, a su alcalde, Juan Antonio y toda su hermosa gente.“Nunca dudamos en venir a presentar el libro, desde que nos propusieron lo aceptamos con gusto”.Por su parte, Juan Manuel Navarro afirmó que ser parte de este festejo fue un privilegio.“Nos sentimos muy agradecidos con su gente, sus autoridades por este lindo recibimiento hacia el libro”, indicó, “nuestra visita a Parácuaro rebasó nuestras perspectivas”.Desde su muerte, Juan Antonio Carrillo, Director de Turismo y Cultura de Parácuaro, creó el comité “Regresa a Casa Alberto” para cumplir con el último deseo de Juan Gabriel.‘En enero del año que murió Alberto, el alcalde Noé Zamora se entrevistó con Juan Gabriel en su casa de Cancún y ahí él le dijo “alcalde cuando muera quiero que Parácuaro me reclame”, expresó Carrillo, “es por eso que queremos que Iván nos de las cenizas o parte de ellas para que estén aquí en Parácuaro.“Queremos cumplirle esa voluntad a Alberto y por eso queremos crear un Mausoleo porque se imaginan las personas que vendrían a verlo, eso traería economía a Parácuaro como él quería.“Alberto quería mucho a su gente y deseaba que los comercios se beneficiaran y que mejor con un Mausoleo”.Agregó que tanto él como el alcalde ya se han puesto en contacto con Iván pero por el momento no hay una respuesta.“A mí me lo dijo personalmente Juan Gabriel cuando me invitó a Cancún y con el Mausoleo esperamos cumplir con su último deseo”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.