¡Arriba Chihuahua!

La chihuahuense Andrea Meza, con la corona en alto y a paso firme, se ha encargado de dejar huella alrededor del mundo; de ser un referente de la belleza del estado y del país a nivel internacional y de demostrar que ella no sólo es el primer lugar en México, sino en América.Tras haber obtenido el segundo lugar en Miss Mundo 2017, la joven de 23 años ganó más que un título pues obtuvo la oportunidad de llevar sus raíces mexicanas a distintos rincones del mundo.Esto gracias a que ganó la banda de Miss Mundo América 2017. “A mi me encanta la oportunidad que he tenido de convivir con todas estas diferentes culturas. En Miss Mundo éramos 120 chicas de distintos países, cada una representaba la belleza típica de su país, cada una te podía hablar de diferentes cosas que se viven en sus países”, expresó Meza a El Diario de Juárez.Y es que después de haberse convertido en la primera chihuahuense en figurar dentro de las cinco finalistas del concurso mundial y en la tercera mexicana en obtener el segundo lugar en Miss Mundo (Dafne Molina de la Ciudad de México en 2005 y Perla Beltrán de Culiacán, Sinaloa en 2009), Andrea continua con sus labores de Miss Mundo América con el programa ‘Belleza con propósito’.Este proyecto hizo que la belleza originaria de Chihuahua, Chihuahua, y de 1.80 metros, viajara durante un mes por la India, Indonesia, China y Las Islas Vírgenes Británicas, teniendo como única finalidad el ayudar a los demás.En este viaje, que realizó junto a Miss Mundo y a las reinas continentales, Andrea participó en los proyectos sociales que cada una de sus compañeras presentaron a la organización de Miss Mundo.Durante su estadía en India, que fue de 10 días aproximadamente, la belleza chihuahuense estuvo dando pláticas, conferencias y ruedas de prensa para incentivar a que se hable más sobre el tema de la higiene femenina en el país, ya que es un tema tabú en la región.Después, en China, donde estuvo cerca de una semana, participó en el festejo del Año Nuevo Chino; en Indonesia trabajó con la representante del país para la construcción de un puente en cierta zona, debido a que ahí sucedió una tragedia, pues un niño cayó a un río luego de intentar cruzarlo; y en Las Islas Vírgenes Británicas ayudó en la construcción de la única escuela para niños con necesidades especiales, pues esta fue destruida por los huracanes que se presentaron en septiembre del año pasado.Así mismo, Andrea estuvo trabajando en su proyecto en México, específicamente en Hermosillo, Sonora, donde apoyó a una casa hogar llamada Instituto Cruz Gálvez con el proyecto ‘Quiero Ser’, que ofrece distintos talleres a los niños para que no se limiten a cumplir sus sueños a pesar de las situaciones que han tenido que vivir.“De lo que se trata este viaje y este tour, que va a continuar durante todo este año, es acerca de ayudar y de aportar a las personas que más lo necesitan alrededor de todo el mundo”, explicó.Y de esta manera, realizando actividades altruistas en distintos países, es como Miss México regresó a Chihuahua para esparcir el mensaje de Miss Mundo y de ‘Belleza con Propósito’, para dejar en claro que la belleza chihuahuense es más que sólo lo exterior.“Todo el año voy a seguir con la organización de Miss Mundo, tengo este título de Miss Mundo América que termina cuando se elija a Miss Mundo 2018, entonces sigue todavía este tour y mientras estoy aquí en México para seguir preparándome”, dijo.Sin embargo, y aun que Andrea conservará su título de Miss Mundo América 2017 hasta diciembre de este año, sólo quedan dos semanas para que haga entrega de la corona de Miss México.El sábado 5 de mayo, en Hermosillo, Sonora, se realizará el certamen nacional con las 32 candidatas a la corona, siendo este el día en el que Andrea entregue la corona que ganó en 2016.“No he estado pensando mucho en el 5 de mayo, pero estoy emocionada por lo que viene, yo sé que si voy a llorar porque, si lloré cuando mi compañero el Mister México entregó su título, estoy segura de que con el mío voy a llorar mucho más”, comentó entre risas.A pesar de la nostalgia que le provoca la actual belleza chihuahuense entregar la corona de Miss México, aún tiene un camino por delante con Miss Mundo, y sabe que la experiencia le ha dejado mucho más que sólo un título, tal como las amistades y el aumento de su seguridad.“Tengo muy buena amistad con muchas niñas de Latinoamérica, soy amiga de Venezuela, de Uruguay y de El Salvador. Creo que las amistades es lo que más perdura y la manera en la que todas conectamos en este certamen y que se nota, es una competencia, pero se nota como esta hermandad”, afirmó.De la misma forma aseguró que a diferencia de cuando ingresó al certamen, incrementó su confianza en si misma, así como logró conocerse más y de estar segura de quien es: Miss Chihuahua, Miss México y Miss Mundo Américas.Nombre: Alma Andrea Meza CarmonaOriginaria de: Chihuahua, ChihuahuaEdad: 23 añosEstatura: 1.80 metrosMedidas: 90-70-90En la competencia nacional de Miss México 2018, será Yamil Andrea Sáenz Castillo quien represente al estado de Chihuahua, ya que fue elegida durante septiembre año pasado en la final estatal que se realizó en Chihuahua, Chihuahua.“Me siento muy contenta, siento que estoy preparada, más que nada emocionada. Es como tanto tiempo de espera que ya quiero estar ahí y ver lo que va a suceder y poner en practica todo lo que he aprendido”, platicó Sáenz para El Diario de Juárez.Esta es la segunda ocasión en la que la joven de 20 años, originaria de Cuauhtémoc, contiende por la corona. La primera ocasión fue en el 2016, cuando quedó como primera finalista, equivalente al segundo lugar,de Andrea Meza.“Algo que le admiro muchísimo a Andrea es que muchas personas cuando no ganan algo a la primera se rinde y dicen: ‘No, no era para mi’, y ella no. Eso demuestra determinación”, dijo Andrea Meza.Nombre: Yamil Andrea Sáenz CastilloOriginaria de: Ciudad Cuauhtémoc, ChihuahuaEdad: 20 añosEstatura: 1.76 metrosMedidas: 90-63-92