Gracias a Trump

Ciudad de México— Margaret Atwood, autora del libro en que se basa la serie homónima ‘The Handmaid’s Tal, comentó en entrevista con Variety que cree que el éxito del programa se debe a la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos.La serie, producida por la empresa de streaming Hulu, originalmente iba a ser un producto original de Netflix, empresa que declinó el llevarla a cabo, según comentó Atwood, porque no creyeron que fuese el momento para lanzar una serie de ese tipo.“Creo que pensaron que aún no era el tiempo”, dijo Atwood, “Si, por ejemplo, Hillary hubiese ganado, la gente habría dicho, “¡No dieron en el blanco! Esto no va a pasar”.La escritora piensa que si Hillary hubiese ganado las elecciones, la serie habría tenido éxito como una serie en sí misma pero no hubiera tenido el alcance ni las repercusiones en la gente como sucede ahora.El hecho de que la trama haya despertado un foco de atención en los espectadores de la actualidad sucedió, como la novelista lo dice, gracias a que las personas la han observado a través los eventos que han acontecido principalmente en Estados Unidos, como el acoso sexual hacia las mujeres, los altos índices de violencia y las políticas raciales que Trump ha llevado a cabo.Atwood considera que la novela, pese a no tener el objetivo de ser un texto moralizador respecto a las condiciones de las mujeres en la sociedad, tiene un tinte feminista por el simple hecho de que su protagonista es una mujer que narra las injusticias que le suceden a su género en un futuro donde se les obliga a procrear para salvar al género humano.“Para mí, (el feminismo) significa algo que trabaja para la igualdad de la mujer, y aún nos falta un largo camino para llegar a ello. Y por igualdad me refiero a igualdad legal, a igualdad política e igualdad social”, argumentó Atwood.La serie ha sido galardonada con ocho premios Emmys entre los que destaca a la Mejor Serie Dramática, Mejor Actriz y Mejor Guion, así como dos Globos de Oro a Mejor Drama y Mejor Actriz.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.