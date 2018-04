Dice llenar zapatos de Luismi

Los Angeles— Diego Boneta quedó complacido con su trabajo en ‘Luis Miguel, La Serie’, que llegará a Netflix el domingo 22 de abril.En la presentación a la prensa a la que acudió su protagonista, el mexicano Boneta, quien deseó que el cantante quede satisfecho con su interpretación.“Me encantó llenar los zapatos de Luis Miguel. Me gustaría saber que a él le gustó la serie porque toda la producción ha sido cuidada al máximo.“Todos los que participamos tenemos un gran respeto por el cantante, por todo lo que ha logrado a través de décadas sobre los escenarios”, expresó Boneta.El productor Mark Burnett, experto en reality shows, contó que cenó seis veces con Luis Miguel para convencerlo de hacer la serie y garantizarle que toda su historia se contaría apegada a la verdad.Además de Boneta, anoche se dieron cita Paulina Dávila, quien interpreta a Mariana, el amor del intérprete y que de acuerdo con el primer episodio era rechazada por Luis Rey, padre del cantante. La serie muestra cómo éste hizo algunas jugadas para impedir el romance.Mariana es interpretada por Dávila y Luis Rey por el español Óscar Jaenada. Ellos dos son los protagonistas del primer capítulo, titulado ‘Cuando Calienta el Sol’.Entre las escenas románticas entre Luis Miguel y Mariana hay una pasional, que refleja la intensidad de su romance.Se dio a conocer, además, que a los dos meses de novios él le pide vivir juntos, pero ésta rechaza la propuesta, pues no quiere ser un accesorio de una estrella.En una ocasión, el cantante acude a una premiación, a la que Mariana lo alcanza más tarde, pero el papá de Luis Miguel le dice que ella no está invitada.En otra ocasión, Luis Rey sienta a su hijo al lado de una integrante de Timbiriche (al parecer se trata de Sasha), lo que molesta a Mariana.Así, poco a poco, el romance se ve con barreras que no puede franquear.La madre de Luis Miguel, Marcela, es interpretada por la italiana Anna Favella, y es retratada con una imagen dulce.Esta biografía sobre el intérprete de ‘La Incondicional’ llegará a las pantallas de Estados Unidos el 22 de abril por Telemundo, mientras que a España y América Latina lo hará ese mismo día vía Netflix.

