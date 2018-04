Más amigas que rivales

Ciudad de México— Todas tienen el mismo objetivo: Ganar la corona y así ser la representante de México en la próxima edición de Miss Universo.Pero como en todo buen concurso de belleza, las 32 participantes de Mexicana Universal lo que más anhelan es ¡la paz entre ellas! Por lo menos lo que dure la competencia.“Vengo enfocada a ganar, pero eso no tiene qué quitar el tener amistades y conocer a personas. Tener una relación más armoniosa con mis compañeras va a hacer fluir todo, para todas, no sólo para mí.“Así es como yo lo veo y creo que sí se han hecho relaciones de amistades muy bonitas en tan poco tiempo y son las más sinceras porque uno se llega a conocer a fondo, estamos conviviendo día y noche”, compartió en entrevista Nebai Torres, representante de Jalisco.Técnicamente son rivales, pero las jóvenes no se ven así y, a poco más de dos semanas de que inició la concentración para el concurso, hasta el momento nadie se ha agarrado del chongo.Es más, existe tanto compañerismo entre ellas que hasta se dan tips y consejos de moda y estilo.“Cada quien tiene su esencia y deslumbra de diferente manera, eso es muy bonito.“Entre todas nos ayudamos. Soy una persona muy sincera, honesta y no me gusta ser falsa. Te digo ‘sí me gusta cómo te ves, te queda esto o el otro. O esto no te va, quítatelo o corrígelo’. No hay esa rivalidad entre nosotras”, expresó Aranza Molina, la competidora de Tabasco.Eso sí, reconocen que con algunas de sus compañeras han tenido más empatía que con otras, que no significa que al resto no las toleren.Hasta dicen que van a extrañar a sus compañeras conforme dejen la competencia.“Es inevitable, intento combinar con todas, pero no se puede, no siempre estás en las mismas actividades con las demás. Jalisco y yo somos del mismo equipo, entonces nos toca convivir todos los días juntas.“Imagínate cuando seamos seis, se va a sentir más sola la casa. En lo personal estoy disfrutando mucho estos últimos días que nos quedan a todas juntas”, dijo Andrea Toscano, de Colima.Sólo las mejoresCon un nuevo formato de reality, en el que con el voto del público se eligirá a la ganadora, Mexicana Universal tiene cada domingo su gala de eliminación, que transmite los domingos Azteca Uno.En cada emisión, la gente puede ser testigo de la evolución, desempeño y disciplina de las 32 participantes para así apoyar a la que considere la más apta para representar al país en el certamen.“Van a terminar las que realmente se desenvolvieron y desempeñaron bien. Cabe recalcar que no solamente es estatura y pasarela, es de una mujer íntegra, eso es lo que está buscando.“Muchos piensan que por tener una belleza física, un buen cuerpo o una pasarela excelente y ya lo tienen todo, pero no, se busca más que eso, inteligencia, una mujer que se conozca a ella misma y que pueda ayudar a los demás”, aseguró Andrea Merodio, de Nuevo León.