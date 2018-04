El nuevo Rey Midas

Ciudad de México— Si existe un Rey Midas en la televisión actual estadounidense, sin duda es Ryan Murphy.Nacido en Indianapolis, Indiana, este guionista, director y productor ha sido el artífice de varias series que han logrado acaparar índices de audiencia, el respeto de los críticos y hasta el estatus de culto.Ante de dedicarse a la pantalla chica, Murphy trabajó como periodista en The Miami Herald, Los Angeles Times, New York Daily News y Entertainment Weekly.De ahí su pasión por el detalle, la precisión histórica y su sensibilidad ante temas sociales como los derechos de los homosexuales, el bullying, el abuso policiaco y el sistema judicial moderno.Ser hijo de una ex reina de belleza local, haber sido educado bajo el catolicismo irlandés, cantar en el coro de la iglesia cuando era niño y criar a dos hijos junto a su pareja, David Miller, son aspectos de su vida que también suele reflejar en sus producciones.A sus 52 años, Murphy tiene cuatro exitosas series al aire y tres más en desarrollo, todas cocreadas con sus colaboradores de confianza, Brad Falchuk, Jaffe Cohen, Ian Brennan y Tim Minear, entre otros.Por si fuera poco, hace unos meses firmó un contrato exclusivo con Netflix por cinco años, cuyo valor se estima en 300 millones de dólares... muy adecuado para un Rey Midas moderno.Sus trabajos‘Popular’(1999 - 2001)Cadena: The WBTrama: Dos chicas que se odian (Leslie Bibb y Carly Pope) deben aprender a vivir juntas cuando descubren que sus respectivos padres están por casarse.Audiencia EU: 2.3 millones de espectadores‘Glee’(2009-2015)Cadena: FoxTrama: La serie se enfoca en los integrantes del club musical de la Escuela Secundaria William McKinley, ubicada en Lima, Ohio.Audiencia EU: 6.75 millones de espectadores, promedio.‘The New Normal’(2012 - 2013)Cadena: NBCTrama: Goldie Clemmons (Georgia King), mamá soltera, decide alquilar su vientre a Bryan (Andrew Rannells) y David (Justin Bartha), una pareja gay exitosa.Audiencia EU: 4.10 millones de espectadores, en promedio.‘Nip/Tuck’(2003 - 2010)Cadena: FXTrama: Narra la sociedad creada por dos cirujanos plásticos, Sean McNamara (Dylan Walsh) y Christian Troy (Julian McMahon), cuyos valores, ética laboral y vida son todo menos convencionales.Audiencia EU: 3.98 millones de espectadores, promedio.‘Scream Queens’(2015 - 2016)Cadena: FOXTrama: Creada como una antología de terror, esta curiosa serie duró dos temporadas al aire. Se centró en una serie de personajes aterrorizados por un asesino serial en una universidad y en un hospital.Audiencia EU: 3.5 millones de espectadores, promedio.‘American Horror Story’(2011 -)Cadena: FXTrama: Antología de horror que usa casi siempre el mismo cast en diversos subgéneros y ambientes: una casa embrujada, un hospital psiquiátrico, un hotel, una feria ambulante y un bosque tenebroso, entre otros.Audiencia EU: 3 millones de espectadores, en promedio.‘American Crime Story’(2016 -)Cadena: FXTrama: Otra serie antológica que enfoca cada temporada en un crimen o suceso polémico de la vida real. Primero fue ‘The People v. O. J. Simpson’ y hace poco terminó ‘The Assassination of Gianni Versace’.Audiencia EU: 2.31 millones de espectadores en promedio.‘Feud’(2017 - )Cadena: FXTrama: Esta miniserie relata historias de rencillas entre personajes famosos. Su primera temporada, Bette and Joan, recreó la lucha de egos entre Bette Davis (Susan Sarandon) y Joan Crawford (Jessica Lange).Audiencia EU: 1.36 millones de espectadores en promedio.‘9-1-1’(2018)Cadena: FoxTrama: Sigue las vidas de todos aquellos que responden las llamas de emergencia en Los Ángeles: policías, paramédicos, bomberos, mediadores de crisis y auxiliares del teléfono 911.Audiencia EU: 9.6 millones de espectadores en promedio.‘Pose’(2018)Cadena: FXTrama: Se trata de una serie musical de drama ubicada en 1986, que narra la yuxtaposición de diversos segmentos de la sociedad que se intercalan en la escena literaria y de antros neoyorquinos.‘Ratched’(2018)Cadena: NetflixTrama: Descrita como una especie de precuela de la cinta ganadora del Oscar, Atrapado Sin Salida. Inicia en 1947 y cuenta la evolución de la enfermera Ratched hasta convertirse en la villana.

