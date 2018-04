Ciudad de México– Se le hizo a Bon Jovi: por fin son parte del Salón de la Fama de Rock and Roll.Ayer, las leyendas del rock fueron inducidas durante una emotiva ceremonia que se rea­lizó en el Auditorio Público de Cleveland ante fans y familiares de los músicos.Jon Bon Jovi se reunió una vez más con Richie Sambora, el gui­tarrista original de los oriundos de New Jersey, quien abando­nó en 2013 la banda. El baterista Tico Torres, el tecladista David Bryan y el bajista Hugh McDo­nald, sustituto de Alec John Such, también estuvieron presentes.El discurso de Jon fue bas­tante emotivo porque recordó al hombre que le enseñó a tocar la guitarra, Al Parinello, su tiempo trabajando para la compañía de luz en Estados Unidos; además de hablar de las bandas y músi­cos que influenciaron su carrera: The Animals, Thin Lizzy, Bruce Springsteen y has­ta su participación en el disco de Navidad de Star Wars.“Aprendimos a ganar­nos gente de todo el mun­do que no conocía nuestro nombre”, mencionó el cantante, de 56 años.Además de relatar cómo han superado tiempos difíciles, como el que pasaron con la ausencia de Sambora para el disco y la gira de Because We Can, las dos operaciones de emergencia a las que se sometió Torres. “Juro que hasta mi guitarra me dio un dedo”, expresó.Agradeció a su esposa, a sus familiares y leyó una larga lista de colabora­dores a los cuales quiso incluir en su discurso y fina­lizó: “el tiempo es el producto más pre­ciado que tenemos”, al tiempo que Jon señalaba a cada integrante.Cada integrante tuvo su mo­mento al micrófono y los fans esperaban las palabras de Sam­bora, para ver si existe algu­na posibilidad de reconciliarse y regresar a la banda que fundó en 1983. Pero no fue así, se limi­tó a los agradecimientos y a de­cir que ser parte de Bon Jovi es lo mejor que ha podido vivir.Lo que todos querían también ocurrió. Bon Jovi tocó You Give Love a Bad Name, It’s My Life y When We Were Us, esta última con Jon y Richie al micrófono. Livin’ on a prayer no pudo faltar y así sellaron su gran noche.Durante la ceremonia tam­bién fueron inducidos The Cars, Dire Straits, The Moody Blues, Nina Simone y Sister Rosetta Tharpe.