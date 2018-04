A diez años del nacimiento del Universo Marvel

Ciudad de México- Nadie apostaba un sólo centavo por Iron Man, porque el multimillonario playboy sólo era valorado hasta hace 10 años por un puñado de lectores fieles a Marvel Cómics.En cine, había escepticismo. Los niños no estaban tan familiarizados con el Hombre de Hierro como lo estaban con Spider-Man gracias a las cintas de Sam Raimi, a ser el superhéroe más popular en la editorial y por la serie animada de los 90 que se retransmitía por todos lados.A partir del éxito de Robert Downey Jr. dentro del saco de Tony Stark, que recaudó 585 millones 174 mil 222 dólares en el mundo, comenzó lo que ahora se conoce como el Universo Cinematográfico Marvel: más de 18 filmes que representan y conectan el mundo de superhéroes como Capitán América, Hulk, Thor, Ant-Man y Black Panther, entre otros. El evento final y que aparentemente culminará con una generación de actores será el estreno de Infinity War Parte 1, programada para el 27 de abril en el país, una cinta que reunirá a todos los superhéroes en una guerra contra el temible Thanos.La taquilla ha sido colosal con las cintas del UCM. Superando a la competencia directa: DC Cómics; sin embargo, también ha presentado dos puntos débiles que los fans no han perdonado del todo.Uno de ellos es la excesiva comedia que ha sido el sello de la casa desde que Walt Disney Company compró en 2009 Marvel Entertainment por cuatro mil millones de dólares, un recurso que han utilizado bajo el argumento de estar dirigidos a todas las edades y a la familia, no sólo a lectores.Incluso ha sido objeto de estudios por parte de portales y periodistas especializados, como el que hizo el australiano George Hatzis en su portal Visu, al contar el periodo y el total de chistes que el UCM utiliza en cada una de sus películas, siendo Spider-Man: De regreso a casa (2017) la que más usa la comedia con 169 bromas, seguida de Los Vengadores (2012), con 161, y Thor: Ragnarok (2017), con 137.Además de contabilizar la frecuencia con que se alude al humor: Spider-Man: De regreso a casa tiene un momento de risa cada 44 segundos, Los Vengadores cada 49 y Thor: Ragnarok cada 53; mientras que El increíble Hulk (2008) apenas usa el recurso cada cuatro minutos y 11 segundos, en promedio.La mayoría de los foros de discusión tienen debates entre lectores que piden fidelidad y respeto a los personajes contra los que no se consideran fans de las historietas, pues opinan que el UCM no está interesado en respetar la naturaleza de los superhéroes y está más preocupado en hacerlos simples bufones para entretener a todo tipo de persona.“Parecen más comedias o caricaturas con grandes efectos, del sábado por la mañana, que otra cosa”, escribió el usuario Driver en la página de Latam IGN.Otro problema ha sido la adaptación de eventos como Era de Ultrón (2015) y Civil War (2016), cuyas historias originales fueron creadas por Brian Michael Bendis y Mark Millar, consecutivamente, con una crueldad y un tono maduro que las pone dentro del Top 10 de los más importantes de la editorial.Sin embargo, a la hora de llevarlas al cine, no ha convencido del todo a los seguidores de hueso colorado por la casi nula adaptación de los sucesos que hacen de estos dos eventos los favoritos de los marvelitas. En cambio, en taquilla y para los chicos no clavados con la linealidad de las historias, incluidos los críticos, han sido bastante atractivas.Es una tradición que en todas las películas del UCM, Stan Lee, el creador de varios superhéroes de Marvel Cómics, haga un cameo.Ahora, a sus 95 años, el escritor y dibujante ha dado algunos sustos debido a su estado de salud y situación familiar, pues The Hollywood Reporter dio a conocer que el apodado The Man denunció ante su abogado Tom Lallas que su hija J.C., de 67 años, a quien le otorgó un fideicomiso de 20 a 40 mil dólares al mes, le grita histéricamente cuando está enojada.Además de acusar a tres personas cercanas a su hasta ahora heredera de mal influenciarla con tal de obtener control sobre su dinero, activos y propiedades.La publicación estima que la fortuna de Stan Lee está entre los 50 y 70 millones de dólares, además de que recibe al año un millón por su vínculo con Marvel.Sin embargo, poco después la leyenda del cómic realizó un video donde desmiente esta situación y antiguos casos de abuso que salieron a la luz, como una vez que su hija arremetió contra él.Por si las moscas, el cineasta y escritor Kevin Smith abrió las puertas de su casa al veterano artista y hasta ofreció una alternativa para que los fans le compren una nueva casa y pueda vivir en paz.