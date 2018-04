Expanden el apocalipsis zombi

Ciudad de México.- El apocalipsis zombi es una realidad y la familia Clark se ha acostumbrado a este nuevo mundo, donde hay que correr mucho, defenderse de los “caminantes” y entender que los vivos son más peligrosos.Han pasado algunos años desde la debacle que sacudió la humanidad y Madison (Kim Dickens), al lado de sus hijos, está más que dispuesta a sobrevivir.La cuarta temporada de Fear the Walking Dead, que arranca hoy por AMC, traerá todo un nuevo grupo de personajes e historias que le darán una refrescada a la odisea de esta familia.“Se ha dicho que es como un relanzamiento, tiene un look diferente y hay un cambio en el tiempo como se puede ver, pero en el fondo tiene ese corazón que ha creado el show a lo largo de los tres primeros años.“Me da gusto que los creadores luchen por la historia, que no dejen que se estanque o que ya no les importe lo que suceda”, compartió vía telefónica Garret Dillahunt, quien se integra como John.En su viaje de supervivencia, los Clark se toparán con este personaje, un pistolero que lleva más de un año solo, buscando a un ser querido y cuyas habilidades le ayudan a salvarse de los zombis.“Soy fan de la serie, quería participar en ella, la actuación es tremenda y estaba nervioso por participar porque no quería decepcionar a nadie.“Soy buen amigo de Kim Dickens, de los días que trabajamos en Deadwood, y hablé mucho con ella, estábamos muy emocionados de mi llegada. Me sentí muy bienvenido”, sostuvo el actor en entrevista.Pero quizá lo más esperado de esta temporada es la integración de Morgan, personaje que interpreta Lennie James en la show hermano, The Walking Dead.Se refrescanPara esta temporada se espera la llegada de un villano más sádico, pero aún desconocido.• Jenna Elfman, quien da vida a Naomi, se incorpora como personaje regular en la historia.• El primer episodio se titula “What’s Your Story?” y fue dirigido por John Polson.• El estreno será simultáneo con Estados Unidos• La cuarta temporada de la serie se grabó en locaciones de Austin, Texas.