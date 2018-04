Ciudad de México.- Andrea Escalona da el salto a Televisa con su primera telenovela de esta casa, Y Mañana Será Otro Día... Mejor, en la que interpretará a una luchadora de la AAA.Con 70 capítulos confirmados, Escalona le dará vida al personaje de Lydia “Estrella Fugaz, La Quebranta Corazones” y compartirá elenco con Angélica Vale, Ana Layevska, Diego Olivera y Alejandra Barros, entre otros.“Entreno en un gimnasio en el Centro con luchadoras reales. Estoy muy agradecida porque me hayan dejado subir al ring con ellas y que me enseñaran.“Ya hasta domino la llave invertida y el tirabuzón (movimientos de lucha libre)”, compartió Escalona, cuyo entrenador en la historia es Latin Lover.La hija de la productora Magda Rodríguez salió de TV Azteca en diciembre, donde co-conducía el programa de espectáculos Club de Eva junto con Laura G, pero buscaba volver a la actuación.“Mi mamá y yo habíamos luchado mucho por el Club de Eva, pero al final fue una decisión que tuvimos que tomar. Nos ofrecieron un contrato que a las dos nos convenía”, explicó Escalona sobre Magda Rodríguez, quien es la nueva productora del programa Hoy.La actriz y cantante comentó que su relación con TV Azteca y Ricardo Salinas Pliego está en buenos términos, a tal grado que Pliego la alentó a seguir su sueño actoral dejándole las puertas abiertas de su televisora.“Él entendió que quisiera irme. Me dijo que siguiera mis sueños y que, cuando quisiera, podía regresar, y ahora tengo la oportunidad de trabajar con Angélica Vale, a quien admiro mucho, en su regreso a las telenovelas”, mencionó.La telenovela, producida por Carlos Moreno, trata sobre el amor de una secretaria (Vale) hacia su jefe (Diego Olivera).“Es una telenovela entrañable que puede conectar con los niños, pero, a la vez, vamos a tocar temas difíciles como el acoso sexual en las luchas y en todos lados. Éste es un mundo de hombres”, finalizó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.