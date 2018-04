El público es protagonista

El Paso— Amantes de los comics, la cultura pop y la animación se congregaron una vez más en el Centro de Convenciones de esta ciudad para formar parte de la tercera Comic-Con El Paso, festejo que crece exponencialmente cada año.Con más celebridades, paneles, talleres y visitantes, esta convención de tres días se está convirtiendo en una tradición en la frontera, ya que a diferencia de otros eventos similares de mediana escala, ésta reúne a los fanáticos de tres estados (Texas, Nuevo México y Chihuahua) y dos naciones (Estados Unidos y México).Entre los invitados especiales de este año se encuentran miembros de la tripulación espacial de Star Trek: The Next Generation, Brent Spiner, Jonathan Frakes y Marina Sirtis. Y para los fans que crecieron con los Power Rangers, del equipo original y emblemático, Jason David Frank, quien personificó al Power Ranger Verde.Y los ‘comics’ no se quedan atrás, ya que la convención también cuenta con la participación de numerosos exponentes de este medio gráfico. Ilustradores y artistas como Jae Lee, quien ha trabajado tanto con Marvel como DC Comics.Adicionalmente Comic-Con El Paso cuenta con carros y vehículos especiales como el ‘Batimóvil’ de los años 60, el carro inteligente llamado ‘KITT’ de la serie de Knight Rider y la camioneta de la serie The A-Team.Y para aquellos que estén buscando aquel comic para su colección, figura de su personaje favorito o simplemente les llama la atención la amplia gama de mercancía presente, existen 159 locales de vendedores dentro del salón principal.El ambiente es para toda la familia y desde los más pequeños hasta los fanáticos más experimentados portan sus mejores disfraces. Para conocer más detalles sobre la política de vestimenta y accesorios visite el sitio web www.elpasocomiccon.comLa convención continúa hoy y el costo de entrada es de 20 dólares para mayores de 11 años, pero también existen boletos con beneficios adicionales y accesos VIP.Comic-Con El Paso• Centro de Convencionesde El Paso• Hoy de 10 a.m. a 6 p.m.• Costo general: 20 dólares (mayores de 11 años)• Para conocer más detalles sobre la política de vestimenta y accesorios visiteel sitio webwww.elpasocomiccon.com

