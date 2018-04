Amor, sólo en el set

Ciudad de México.- Mientras que en la pantalla chica protagonizan un intenso y convincente triángulo amoroso con vaivenes, Claudia Martín y Juan Martín Jáuregui estelarizan una amistad sólida fuera del set.La intérprete de Marina y el de Ricardo en la telenovela Sin Tu Mirada, dijeron en entrevista que en la vida real cada uno ha sabido mantener distancia de sus personajes.“Nos entendimos muy bien en el set, y hubo muy buena química con nuestros personajes, pero el romance se queda ahí, cada uno por su lado y con una bella relación amistosa”, dijo la actriz en entrevista.“Por supuesto que nuestro romance sólo es en la ficción, porque Claudia tiene sus propios intereses, yo tengo mi chava, y los dos somos muy felices. La amistad y la buena relación entre nosotros dos es lo que nos dejó la telenovela”, añadió Juan Martín.En Sin Tu Mirada, cuyo desenlace es este domingo a las 19:00 horas, los dos actores llevan una relación intermitente que va y viene, pues supuestamente el verdadero amor de ella es Luis Alberto (Osvaldo de León), aunque nada se puede anticipar.Incluso, revelaron los dos, ni ellos saben en qué terminará su historia, porque grabaron dos finales y la producción de Nacho Sada decidirá el mismo día cuál se transmitirá.“Estamos a la expectativa, tal como el público, de saber en qué termina, porque tenemos idea por lo que grabamos, pero quizás pueda cambiar todo porque lo deciden en el momento. No sabemos cómo terminan nuestros personajes”, apuntó Claudia.“Y eso está padre, porque así hasta nosotros nos quedamos con la duda y no revelamos nada de alguna manera, o no damos una idea equivocada: quien vea el final sabrá en qué termina nuestra relación en la televisión”, agregó el actor.Tanto Claudia, quien es originaria de Oaxaca, como Juan Martín, quien es oriundo de Mar del Plata (Argentina) tienen planes de descanso luego de las grabaciones de la telenovela.Y aunque tienen propuestas de televisión y teatro, no han concretado hasta ahora algún otro proyecto.

