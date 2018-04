Tras una década, vuelve Mijares a Juárez

Acompañado de ocho músicos, dos coristas, cuatro bailarinas y de su distinguida voz, Manuel Mijares subió anoche al escenario del Centro de Convenciones Anita tras una década de no haberse presentado en la frontera, en solitario.Fue con un elegante traje oscuro y una pícara sonrisa que el cantante de 60 años hizo su aparición en el espectáculo, para complacer a cerca de mil 400 fronterizos a través de un recorrido musical por su trayectoria artística de tres décadas.Es por ello que abrió su concierto con ‘Si me enamoro’, una canción que pertenece al doceavo de sus 28 materiales discográficos y que fue lanzada en México en septiembre del año 2000; y que después, sin seguir un orden temporal, continuó intercalando piezas como: ‘No se murió el amor’, ‘Corazón Salvaje’, ‘Poco a poco’ y ‘Tan solo’.“Es para mi un gusto enorme volver aquí a Ciudad Juárez. Estamos celebrando 32 años de carrera, gracias por estar aquí”, expresó el intérprete antes de seguir con su programa musical y de provocar que varias de sus admiradoras dejaran sus asientos para otorgarle un par de rosas.De esta manera, interpretando sus éxitos y manteniéndose cerca de la orilla del escenario para recibir todo tipo de detalles, Mijares se mostró cercano a su público y logró mover emociones con la íntima sonoridad de su voz y con nostálgicos títulos, entre ellos: ‘Me acordaré de ti’, ‘Siempre’ y ‘Baño de mujeres’.Y después de una breve desaparición, durante la cual dos jóvenes amenizaron el concierto con ‘September’ y ‘Boogie Wonderland’ de Earth, Wind & Fire, el baladista pasó a interpretar: “Algo de grandes compositores cubanos”, como ‘Ojalá’ de Silvio Rodríguez, vistiendo un saco plateado.Después de estas interpretaciones Mijares no tardó en volver a cantar sus éxitos. ‘El breve espacio’, ‘Un buen perdedor’, ‘Cielo’, ‘Bella’, ‘Soldado del amor’ y ‘Si me tenías, fueron algunas de las canciones con las que él emocionó al público, tanto, que bastó que recitara sólo las primeras palabras de cada pieza para que fueran reconocidas y lograrán ocasionar estruendosos gritos y aplausos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.