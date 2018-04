Cleveland, Ohio– Bon Jovi, Dire Straits, The Moody Blues, The Cars y Nina Simone ingresarán al Salón de la Fama del Rock & Roll.Rosetta Tharpe, quien murió en 1973, también recibirá el prestigioso honor el sábado por la noche, durante la 33ra edición de la ceremonia anual en el Public Auditorium en Cleveland, Ohio, la sede del Salón de la Fama del Rock & Roll.Bon Jovi, que ha vendido más de 120 millones de álbumes y lanzado varios éxitos que se colocó en la primera posición de las listas, fue nominado por primera vez en 2011. Jon Bon Jovi ingresará a la inmortalidad del Rock & Roll de la mano de sus actuales compañeros de banda David Bryan y Tico Torres, así como con los exmiembros Richie Sambora y Alec John Such. Sambora dejó la banda en 2013 y Such en 1994.El vocalista dijo que pese a que él y los actuales miembros de la banda no han hablado con Sambora desde que dejó la agrupación, invita al músico, así como a Such, a formar parte de las celebraciones del Salón de la Fama del Rock. La banda será presentada por Howard Stern.Los hermanos Mark y David Knopfler, miembros de la banda británica Dire Straits, no asistirán al evento, de acuerdo con el bajista John Illsley."Simplemente no tenía ganas de venir, tan sencillo como eso", dijo Illslet sobre Mark Knopfler durante una entrevista con Billboard. "Yo no le supliqué y lo he hecho en varias ocasiones".Rosetta Tharpe ingresará al salón con el premio a la influencia temprana, mientras que los otros cinco integrantes de la generación de 2018 serán presentados como artistas intérpretes o ejecutantes. Tharpe era una guitarrista pionera que tocaba música góspel y era conocida por algunos como "la madrina del rock & roll". Será presentada por Brittany Howard, de la banda de blues-rock Alabama Shakes.