Da a luz a su primera hija

Madrid.- La socialité y empresaria Khloé Kardashian se ha convertido en mamá de su primera hija, según ha confirmado TMZ, junto al jugador de la NBA Tristan Thompson, tan sólo unos días después de que se hiciera pública la infidelidad por parte del jugador de baloncesto, escribe Europa Press.Con una niña más, ya son tres las bebés en la familia Kardashian, Chicago, Stormi y la pequeña de Khloé de la que aún no ha trascendido su nombre.Khloé Kardashian comenzó a tener contracciones antes de tiempo debido al gran golpe emocional que l provocó ver con sus propios ojos, mediante unas imágenes que TMZ .com a su pareja besándose con otra chica cuando ella ya se encontraba en el tercer mes de embarazo.Tanto la madre de Khloé como sus mediáticas hermanas, entre ellas Kim Kardashian, iban a viajar junto a la influencer para estar junto a ella en estos duros momentos y por miedo a que se adelante su parto.Pero ella confirmó que iba a permitir que el padre de su hija, el atleta del equipo Cleveland Cavaliers, presenciara el parto.Khloé Kardashian aún no se ha pronunciado al respecto de la supuesta infidelidad de Tristan Thompson, en su perfil de Instagram todavíamos podemos ver la última fotografía que subió en una actitud muy romántica junto a Tristan.Para sus seguidores ha sido un gran impacto ya que la pareja acostumbrada a compartir su amor en las redes sociales.Habrá que esperar para saber si se darán una segunda oportunidad o si Khloé se centrará en el cuidado de su bebé y de recuperarse.

