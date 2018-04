Será juarense don Arnoldo en serie de Luismi

Tras casi 19 años de residencia en la Ciudad de México, el actor y director Rodolfo Guerrero no pierde el contacto con sus raíces juarenses ni tiene la intención de hacerlo.A partir del 22 de abril aparecerá en la serie biográfica de Luis Miguel, y aunque su papel es breve, su aparición forma parte de uno de los pasajes clave en la vida del cantante: cuando Arnoldo Cabada le dio su primera oportunidad en televisión en Canal 44, en 1981.Rodolfo Guerrero aparecerá en la serie interpretando al entonces conductor del canal de televisión Arnoldo Cabada de la O.“En México recién terminé temporada de ‘Los Pequeños Zorros’, una obra producida por la UNAM y ahora estoy combinando mi carrera como actor en televisión porque hace mucho que no estaba en esa faceta. Acabo de terminar la serie de Luis Miguel que se va a estrenar pronto. Hice el papel de Arnoldo Cabada de la O, ya que Luis Miguel de pequeño conoció a Cabada y fue la primera vez que se presentó de manera pública”.El actor con más de 30 años de trayectoria se encuentra en Ciudad Juárez para ejercer un proyecto teatral. Por segunda ocasión forma parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA), y consciente de la fuerza teatral que existe en su lugar de origen, está aquí para echar a andar el ‘Proyecto Chéjov’ con tres compañías juarenses.Con el primero de los estímulos que obtuvo del FONCA en 2011 realizó tres proyectos; en 2015 obtuvo la beca por segunda ocasión y se fijó la meta de realizar tres proyectos; uno por año. ‘Proyecto Chéjov’ es el segundo de ellos y decidió venir a su tierra para darle forma.Dicho proyecto consta de tres comedias breves del dramaturgo ruso del siglo XIX Anton Chéjov, para el cual trabaja en los ensayos con tres agrupaciones locales: Grupo Nora, Bethlem Teatro, e Hibris Teatro.Las tres obras se van a presentar como un solo espectáculo en el teatro Octavio Trías, del 27 al 30 de abril.Luego de su presentaciones en el teatro y como parte del proyecto, las obras viajarán a los salones de clase.“Estoy muy entusiasmado, creo que es un proyecto de cooperación, de intercambio, de convivencia de los grupos locales para trabajar con los jóvenes en las escuelas. El asunto de mi beca es trabajar en la creación de públicos jóvenes, esa es la idea”.No ha sido fácil concretar el proyecto, explica Rodolfo, porque cada uno de los grupos poseen visiones distintas, así como diversas formas de entender y de abordar el teatro.“Me parece muy interesante este trabajo porque además los equipos son diversos, son actores de distintas trayectorias, que se juntan con otros que son mas jóvenes, y creo que es una manera de aprender conjuntamente para poder crecer y desarrollar el teatro de Juárez”.Arropado por su propia experiencia, Rodolfo ve en Ciudad Juárez y su gente a una fuerza teatral que debe desarrollarse y llegar a públicos de todas las edades.A Rodolfo Guerrero lo respalda una sólida trayectoria como actor y director en Ciudad Juárez. Sus inicios junto a César Cabrera, Perla de la Rosa, Joaquín Cosío y Octavio Trías definieron su temple y su exigencia tanto arriba como abajo del escenario.En 1999, ser protagonista de la obra teatral ‘Felipe Ángeles’ (1999), bajo la férrea dirección de Luis De Tavira y en la Compañía Nacional de Teatro le cambió la vida a él y al resto de los involucrados en el proyecto.“Nos fuimos cerca de 28 actores a la Ciudad de México y en aquel entonces creo que todas las diferencias que tuvimos entre nosotros y las perspectivas que teníamos respecto al teatro, de alguna manera se conjuntaron en ese proyecto y lograron detonarnos y demostrar la fuerza que teníamos como actores.“A mí me tocó ser el protagonista, yo fui Felipe Ángeles. Para mí fue un ahora y un después, sí modificó mis perspectivas de lo que era el teatro, de lo que era la actoralidad, de los alcances que yo podía creer tener como actor”.Los retos de ese papel implicaron aprender a montar, a lazar un caballo, participar en una guerra en escena, y a estar en una escenografía enorme que giraba.“Era una cosa completamente nueva para todos y nos marcó. Fue algo muy importante en nuestras vidas, se modificaron muchas cosas y entendimos otras tantas”.Escenificación de tres obras teatrales en un solo espectáculo: ‘El Oso’, ‘Aniversario’ y ‘Petición de Mano’.Teatro Octavio Trías en el Centro Cultural Paso del NorteViernes 27 de abril a las 8:00 p.m. (estreno)Sábado 28 de abril a las 8:00 p.m.Domingo 29 de abril a las 7:00 p.m.Lunes 30 de abril a las 7:00 p.m.Donación: 70 pesos.*Inició al lado del director Octavio Trías.*Antes de partir a la Ciudad de México, participó en más de 30 obras de teatro en Ciudad Juárez y en la ciudad de Chihuahua. Entre ellas: ‘Felipe Ángeles’ (como protagonista, dirigido por Luis de Tavira); ‘Tomóchic’, ‘Santa Juana de los Mataderos’, ‘La Dama Boba’, ‘La Honesta Persona de Sechuan’, ‘Ley Fuga’, ‘La Mudanza’, ‘Gol de Oro’, ‘Muchacha del Alma’, ‘Tiempos Furiosos’, y ‘La Lengua de los Muertos’, por mencionar algunas.*Como director teatral: ‘Mara o de la Noche Sin Sueño’; ‘Pancho Villa y los Niños de la Bola’, ‘Rompe Cabeza’, ‘Amor Impune’, ‘Los Locos de Valencia’, ‘Una Luna de Pinole’.*Ha sido dirigido por Luis de Tavira, Octavio Trías, David Holguín, Sandra Félix, César Cabrera, y Jorge Vargas.

