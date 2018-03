Se dice humorista

Cargando

Ciudad de México– Daniel Bisogno se sintió como en épocas de la Santa Inquisición por una de sus bromas.El pasado 7 de febrero en Ventaneando, el conductor comentó que debería existir un permiso para atropellar a los ciclistas, lo que le generó muchas críticas en redes sociales.Y aunque ya se disculpó, el también actor sostuvo que el humor es necesario y el problema está en que herramientas como Twitter y Facebook sirven para que las personas se quejen sin razón.“Obviamente jamás le haría daño a nadie y lo que dije fue una broma absoluta en un tono claro, pero las redes sociales son la Santa Inquisición. Cualquier cosa que uno diga, genera la agresión de mucha gente que está frustrada, cuando es tan fácil entender el humor y saber diferenciar las cosas.“Yo me dedico a hacer reír, y si hay alguien que se moleste con una broma mía, le pido una disculpa. No fue con esa intención, pero no voy a dejar de hacer las bromas que nos rescatan como mexicanos. Si hemos aguantado hasta el día de hoy, es por nuestro sentido del humor”, comentó en entrevista.Bisogno reiteró que no tiene nada en contra de los ciclistas.“Respeto profundamente todas las formas de transporte que pueda haber, y es una forma de reírnos de lo que sucede en nuestro País, como todos los standuperos y youtubers”, expresó.Para el conductor, los problemas de seguridad en el País y la gente que incurre en delitos son quienes deberían ser reprobados por los ciudadanos, en lugar de ofenderse por chistes.“La gente tendría que preocuparse por políticos corruptos y los verdaderos criminales que están en la calle asesinando, violando, asaltando y robando, no por gente que se dedica a tratar de divertir”, opinó.

