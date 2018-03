Listo para esta noche

Ciudad de México.- Ya tiene listo su traje Armani, bajó 12 kilos, el viernes fue al barbero... Guillermo del Toro está casi listo para la entrega del Oscar, que será hoy.Ya vio todas las cintas nominadas a Mejor Película y les echa flores... y está listo para saludar a sus cuates: Spielberg, "Nola" y muchos más.El cineasta mexicano habla de su preparación, muy relajado, en una entrevista vía e-mail, en la que contestó 11 preguntas. Su filme ‘La Forma del Agua’ tiene 13 nominaciones.Así lo dijo...1.- ¿Cómo te preparas para la noche de la ceremonia?Día normal, pero no hay nada más que hacer. Desayuno, regaderazo. Pero voy a ir al peluquero dos días antes (ayer) para que me arregle la barba y el bigote. Cobra 'bara', 12 dolarillos.2.- Ahora que los ojos de la opinión pública están sobre ti y todo el mundo halaga tu trabajo, ¿cómo lo toma tu familia? ¿Hay burlas o chistes?No, realmente lo toman con mucho entusiasmo y siguen cada movimiento y cada premio. Lo bueno es que les gusta la película; hay algunas que les han gustado o no a todos. Esta sí.3.- Tus hermanos viajaron a Los Ángeles. ¿Te acompañarán al evento?Sí, mis dos hermanos y mi hermana.4.- ¿Cómo usas el sentido del humor con todo esto que estás viviendo?Pues para estar aterrizado. La verdad, es un gusto enorme esto, un reconocimiento a un cuarto de siglo de trabajo. Hay una evolución de El Laberinto (del Fauno) para acá, y parte de eso es el humor de la película y el humor que me permite llevar los momentos difíciles y bajarle de güe... a los momentos buenos, ¿no? Es esa voz tan saludable que te dice "ya, bájale... no es pa' tanto".5.- Estás en los cuernos de la luna, ¿dónde te colocas?La verdad, muy tranquilo. Han sido tantas vicisitudes para lograr esta película y su fluidez de registro y tono es tan complicada, comedia, drama, thriller, musical, etc., que me alegra que esté conectando.6.- ¿Cuál de tus monstruos está más contento con esta experiencia?Pues el Hombre Anfibio, claro que sí.7.- Siendo el Óscar un evento tan glamuroso y referente de la moda... ¿se te han acercado firmas para ofrecer sus diseños o alguna joya? ¿Qué vestirás mañana?Bueno, Armani me hizo los trajes, que, la verdad, me cayó bien. Los trajes me quedan a gustísimo, los anteriores que usé en Venecia ya me quedaban muy flojos. He bajado unos 12 kilos, que en mi caso se nota poco.8.- En los Globos de Oro, cuando entró la música dijiste que te permitieran un minuto, porque llegar ahí te tomó 25 años. ¿Qué anécdotas te han marcado en esta temporada de premios?El recuerdo del León de Venecia y compartir escenario con Spielberg, "Nola", Paul Thomas Anderson, etc., a lo largo de la temporada. El premio del Sindicato de Directores, que, la verdad, me importaba muchisísimo, porque esta película es 100 por ciento ejecución y no argumental solamente. El apoyo del maravilloso equipo de actores y haber podido llegar a los Óscar con mi equipo artístico y técnico. Ese es el más alto honor.9.- Cuando se vive una experiencia como esta, mucha gente se te acerca. ¿Cómo ha sido tu caso, a quiénes has recibido y a quiénes rechazado?No ha pasado, pero he decidido producir menos. Bertha Navarro y yo estamos preparando película en México y lanzaremos un documental en el FICG (Guadalajara) que ella produjo.10.- ¿Has visto alguna de las películas nominadas? ¿Cuál es tu favorita y por qué?He visto todas. Es una temporada llena de cintas complejas y llenas de virtudes.11.- Eugenio Derbez y Eiza González estarán en la ceremonia, ¿has tenido contacto con ellos?No aún, pero vi que Eugenio ofreció mariachi. Yo le entro.