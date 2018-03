Oscar a la mexicana

Hoy, por primera vez en la historia de los Oscar, México estará presente en cada momento de la gala de premiación, desde la alfombra roja, en más de la mitad de las nominaciones; y hasta en la conducción del evento y el espectáculo musical.Esta participación nacional se debe a que Guillermo del Toro, Eugenio Derbez, Natalia Lafourcade, Gael García Bernal, Eiza González, Lupita Nyong’o y la película ‘Coco’, representarán de forma individual y colectiva el talento mexicano y el folclor del país.En lo que respecta a la premiación de esta nonagésima entrega, ‘La Forma del Agua’ de Guillermo del Toro se posiciona como la película con más nominaciones en esta edición, teniendo 13 en total.Después está la película ‘Coco’, que a pesar de ser una producción estadounidense está inspirada en la celebración del Día de Muertos, muestra un sinfín de detalles de esta tradición y está nominada al premio Oscar como Mejor Película Animada.Y es debido a esta historia que Natalia Lafourcade y Gael García Bernal estarán en los Premios de la Academia, ya que cantarán el tema nominado a la Mejor Canción Original: ‘Remember Me’.Por último, y no menos importante, el trío conformado por Eugenio Derbez, Eiza González y Lupita Nyong’o se une a esta lista de mexicanos con su participación como presentadores de los premios en el Teatro Dolby en Hollywood.Guillermo del Toroel más nominadoDebido a la película de fantasía romántica ‘La Forma del Agua’, dirigida y escrita, junto a Vanessa Taylor, por el mismísimo Guillermo del Toro, el director aspira nuevamente a la estatuilla de oro.Hace más de una década -en 2007- el originario de Guadalajara contendió en la categoría de Mejor Guión Original y Mejor Película Extranjera por ‘El Laberinto del Fauno’, y a diferencia de esa ocasión, en este año su filme recopila 13 nominaciones.Algunas de las categorías en las que compite el largometraje son Mejor Película, Director, Actriz (Sally Hawkins), Actor de Reparto (Richard Jenkins), Actriz de Reparto (Octavia Spencer) y Guión.De resultar ganador en la entrega de los Premios Oscar como Mejor Director, el tapatío de 53 años pasará a convertirse en el tercer mexicano en ganar este galardón. El primero fue Alfonso Cuarón en el 2013 por ‘Gravedad’; y el segundo Alejandro González Iñárritu por ‘Birdman’ en 2014, y por ‘El Renacido’ en 2015.‘Coco’inspirada en MéxicoEl largometraje animado de Disney Pixar, ‘Coco’, se inspiró en la celebración de Día de Muertos y está nominado al premio Oscar como Mejor Película Animada, y a la Mejor Canción Original por ‘Remember Me’.Esta cinta es dirigida por Lee Unkrich, el ganador de un Oscar por ‘Toy Story 3’, y su creación llevó seis años de investigación, en los que el equipo de producción viajó a pueblos mexicanos, convivió con los locatarios, visitó tumbas y panteones en el Día de Muertos.Además, la película reúne el talento de varios artistas mexicanos, como: Carlos Rivera, Marco Antonio Solís, Camilo Lara, Gael García Bernal, Jaime Camil, Héctor Bonilla, César Costa, Angélica María, Andrés Bustamante y Eugenia León.Cantarán‘Recuérdame’Gael García Bernal y Natalia Lafourcade, junto al cantante estadounidense Miguel, cantarán durante la ceremonia de los premios Oscar la versión bilingüe del tema ‘Remember Me’, de ‘Coco’.Es por esta razón que ayer, Natalia Lafourcade, compartió en Instagram un video con un emotivo mensaje sobre lo que significa para ella el participar en esta gala representando a México.“No me lo creo, no me lo creo, pero ya no hay marcha atrás. Ya hicimos los ensayos, ya hicimos todo. Voy a estar representando a México y a una de las tradiciones que más amo de nuestro país: La celebración del Día de Muertos con ‘Coco’”, expresó la cantante de 34 años.Los conductoresEl martes de la semana pasada los productores de la nonagésima entrega de los Premios de la Academia revelaron otra ronda de presentadores, entre ellos: Eugenio Derbez, Eiza González y Lupita Nyong’o, quienes se sumaron al grupo de estrellas que participarán en la ceremonia de los Oscar.Tras recibir esta noticia Eugenio Derbez realizó, en su cuenta de Twitter, una publicación en la que expresó sentirse orgulloso, y sin perder el cómico toque que lo caracteriza, etiquetó a Guillermo del Toro, Natalia Lafourcade, Gael García Bernal y a Eiza González, y escribió: “¿Quién lleva el mariachi?”.

