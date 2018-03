Quizás era el destino para una película con un montón de excrementos como uno de sus personajes principales."The Emoji Movie" recibió el sábado el premio Razzie a la peor película de 2017. Es la primera vez en 38 años que una cinta de animación gana el mayor deshonor."Encabezando la lista de fracasos cinematográficos de este año está la obra basada en emoticones con una caca que habla", señaló el fallo de los populares Razzies. La película se estrenó en un año en que "el montón de basura reciclada de Hollywood alcanzó un máximo histórico" y se registró "un nivel tóxico de falta de originalidad".Los galardones, que reconocen las peores creaciones e interpretaciones de la industria, se anunciaron como es habitual en la víspera de los premios Oscar."The Emoji Movie" se llevó cuatro de los 10 Razzies concedidos este año, incluyendo el de peor guión, peor director y peor combo en pantalla, concedido a "dos odiosos emojis cualquiera".La propuesta de Tom Cruise para revivir la franquicia "The Mummy" le valió el premio al peor actor. Cruise nunca ha ganado un Oscar, aunque estuvo nominado en tres ocasiones, y atesora dos Razzies. El anterior lo ganó con Brad Pitt en 1994 por formar la peor pareja cinematográfica en "Interview with the Vampire".Tyler Perry recibió el premio a peor actriz por "Boo 2! A Madea Halloween", la 10ma vez que el director se vistió de mujer para interpretar a su característica matriarca de melena blanca.Kim Basinger se llevó el galardón a peor actriz secundaria por "Fifty Shades Darker" y pasó a engrosar la lista de intérpretes que han levantado tanto un Oscar como un Razzie. En ese grupo están también Faye Dunaway, Liza Minelli y Halle Berry.Mel Gibson, que el año pasado se llevó el premio "Redentor" por haber sido nominado a un Premio de la Academia apenas unos años después de recibir una a los Razzie, regresó a la lista de los infames galardones como peor actor secundario por "Daddy's Home 2"."Baywatch" fue la primera ganadora en la nueva categoría "Special Rotten Tomatoes Award: The Razzie Nominee So Bad You Loved It!", cuyo vencedor se decide a través de una encuesta conjunta con el cibersitio de crítica cinematográfica Rotten Tomatoes.El resto de los premios se conceden, según la organización, en base a los votos de más de 1.000 miembros de los Razzie de 27 países y de todos los estados de Estados Unidos a excepción de Montana.

