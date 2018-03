'Emoji...', la peor película de 2017

Ciudad de México.- La cinta ‘Emoji: La Película’ fue calificada como la Peor Película de 2017, ‘Cincuenta Sombras más Oscuras’, la Peor secuela, Tom Cruise el Peor Actor y Tyler Perry la Peor Actriz, en la asignación de los premios Razzie a lo Peor del Cine, anunciados este sábado por la Fundación Golden Raspberry.Los premios Razzie, con un valor promedio de unos 4 dólares, se anuncian de forma tradicional unas horas antes de la entrega de los Oscar, para designar a los peores actores y producciones cinematográficas de cada año.En su 38 entrega este año, ‘Emoji La Película’ recibió los premios a Peor Guión, Peor Director y Peor pareja en pantalla, y fue calificada como Peor Película, categoría en la que disputó el dudoso honor con ‘Guardianes de la Bahía’, ‘Cincuenta Sombras más Oscuras’, ‘La Momia’ y ‘Transformers: El Último Caballero’.Cruise se llevó el reconocimiento al Peor Actor por su trabajo en ‘La Momia’, luego de haber escapado en ocasiones previas al Razzie por sus actuaciones en ‘Cocktail’, en 1988 y ‘Guerra de los Mundos’, en 2005.Tyler Perry fue considerada la Peor Actriz por representar a Madea en ‘Boo 2! A Madea Halloween’.La cinta ‘Cincuenta Sombras más Oscuras’ se llevó los premios a la Peor Secuela o nueva versión, y a la Peor Actriz de Reparto, que correspondió a Kim Bassinger.‘Transformers: El Último Caballero’, que era la máxima nominada a lo Peor del Cine en 2017 y que tenía el mayor número con nueve postulaciones, al final y para su fortuna no se llevó ningún premio.La fundación ofreció la singular sección "In Memoriam", dedicada a figuras de Hollywood cuya carrera quedó trunca en 2017 por los escándalos sexuales en que estuvieron involucrados, como el productor Harvey Weinstein, Kevin Spacey, James Toback, Louis C.K., expuestos por la campaña "Me Too" contra abusos en la industria.Otros ganadores fueron Mel Gibson, como Peor Actor de Reparto por ‘Guerra de Papás 2’, y el premio inaugural tomatazo se le otorgó a la nueva versión de ‘Guardianes de la Bahía’.Los premios son determinados por los votos de más de mil miembros de la fundación de 27 países y Estados Unidos.

