Madrid.- La actriz española Penélope Cruz confesó que no se esperaba el César de Honor a la carrera que le otorgó la Academia del cine francesa y pidió extender la lucha contra el acoso a las mujeres a todos los sectores, no sólo al del cine.“No me lo esperaba pada nada. Me sorprendió muchísimo que me lo quisieran dar. En estos momentos tan especiales me viene a la cabeza las personas que han estado conmigo desde el principio, que me han apoyado”, dijo a los periodistas.“No se rieron de mí cuando una mocosa de 12 años les dijo que quería dedicarse a la actuación y no teníamos a nadie cercano al arte”, rememoró la actriz.Cruz asumió que le sorprendió recibir un premio a su carrera con sólo 43 años: “No lo entiendo del todo, me sorprende que me hayan elegido. Se trata de disfrutar y agradecer”.