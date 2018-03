Jennifer Lawrence, al desnudarse se quita inseguridad y miedo

Madrid— La actriz Jennifer Lawrence ha vuelto a verse e la necesidad de defender sus escenas de desnudo en Red Sparrow (Gorrión Rojo), la película de espías dirigida por Francis Lawrence que llega a los cines este viernes 2 de marzo. La Oscarizada actriz que interpreta a la letal Dominika Egorov asegura que, después de todo lo que ha vivido, estas secuencias fueron para ella una suerte de liberación y reafirmación.Durante una entrevista promocional de Gorrión Rojo, Lawrence le confesó a Variety lo mucho que significó para ella rodar las escenas de desnudo en la película. Sobre todo, después de la filtración de sus fotos íntimas por sufrir un hackeo de su teléfono móvil en 2014."Pasé por un estado de inseguridad y de miedo a ser juzgada por desnudarme, pero... ¿Debería marcar eso el resto de decisiones que tome en mi vida?", comentó la ganadora del Oscar por 'El lado bueno de las cosas' en la entrevista, y también aseguró que "esta película cambió eso"."Ni siquiera me di cuenta de lo importante que era cambiar esa mentalidad hasta que lo hice. Pero también me desafié a mí misma como nunca antes lo había hecho a nivel profesional. Un acento extranjero, bailar... Realmente estaba interpretando un papel muy diferente", confesó Lawrence.Además, la actriz también afirmó que estaba mentalmente preparada para la película, ya que había hablado previamente con el director, Francis, sobre las escenas de sexo que tenía que rodar."Sabía exactamente lo que estaba pasando y estaba rodeada de profesionales", comentó.Por su parte, el director confesó que Lawrence fue la primera persona en ver la película necesitaba esas escenas y "estaba totalmente de acuerdo", a pesar de que él no estaba seguro de que la actriz quisiera hacer la película.Red Sparrow narra la historia de Dominika Egorov, una bailarina del Bolshói que de la noche a la mañana ve truncada su carrera y "se ve forzada a elegir entre proteger a su familia y jurar lealtad a su país".Un filme "oscuro, único y bello" que también cuenta con Joel Edgerton como Nate Nash, Matthias Schoenaerts como Vanya Egorov, Charlotte Rampling como Matron, Mary-Louise Parker como Stephanie Boucher, Jeremy Irons como General Korchno, entre otros.

