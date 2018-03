Muy cerca de la frontera

En los últimos meses José ‘Pepe’ Madero ha estado más cerca de la frontera de lo que pudiésemos haber imaginado, tal vez no ofreciendo conciertos, pero si grabando vídeos musicales en El Paso.Esta declaración la hizo el mismísimo ex vocalista de PXNDX –vía telefónica- para El Diario de Juárez, y además expresó sentirse muy feliz por ser parte de la alineación del Tecate Supremo 2018.Su presentación dentro del evento tendrá lugar en el Parque El Chamizal el próximo sábado 10 de marzo; tres años después del último concierto que el cantante presentó en la frontera con la gira del 15 aniversario de PXNDX.“Estaré debutando en esta línea de festivales. Estoy muy contento de ser parte de él, el cartel esta muy fuerte”, manifestó.A pesar de que el originario de Monterrey, Nuevo León, y de 37 años, no ofreció conciertos en la frontera durante un par de años, si visitó Juárez en agosto del año pasado para realizar una firma de autógrafos de su último disco: ‘Noche’; y El Paso durante el último semestre del 2017 para grabar los vídeos de ‘MCMLXXX’ y ‘Noche de baile’.Madero comentó que ambos materiales audiovisuales se grabaron en la frontera debido a que el director de ellos, Jesús Yáñez, tiene su equipo de producción en la ciudad, y que el último que se produjo fue ‘Noche de baile’ en noviembre de 2017.También explicó que para el festival tiene preparado un ‘setlist’ de canciones que sus fanáticos conocen muy bien, tanto de su primer material discográfico como solista: ‘Carmesí’, lanzado en 2016; como de ‘Noche’, que se estrenó en julio del año pasado.La presentación que el intérprete tendrá en Ciudad Juárez forma parte de su gira’ Una Noche con José Madero’, que es un tour de promoción para el álbum ‘Noche’, y que hasta el momento ha anunciado cuatro fechas: una en Baja California, en México; y las demás en Chile, Perú y Bolivia.Sin embargo, esta gira es una pequeña parte de los planes que tiene Pepe para este año, ya que seis días después de haberse presentado en la ciudad -el 16 de marzo-, lanzará su tercer disco: ‘Alba’, en plataformas digitales.“Este disco contiene 10 canciones que crean un álbum conceptual a diferencia de los otros dos. Habla de la nostalgia, de cómo nos engaña y de como nos miente”, explicó.De acuerdo con el cantante el formato físico de ‘Alba’ se venderá hasta que presente su nuevo espectáculo, ‘Ébano y Marfil’, el 14 de abril en el Pepsi Center WTC de la Ciudad de México.Parque El ChamizalSábado 10 de marzo1:00 p.m.Boletos a la venta en www.donboleton.com, en las oficinas de Don Boletón (ubicadas en la avenida Manuel Gómez Morín, local 3), en todas las tiendas Sounds y en el call center (656) 613- 0100Costo: 745, mil 35 y mil 145 pesos (general, preferente y vip)

